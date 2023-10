Regionalliga West: Torschütze erklärt das Erfolgsrezept des 1. FC Bocholt

Vor dem Topspiel am kommenden Samstag konnte der 1. FC Bocholt weiteres Selbstvertrauen sammeln. Die Bocholter nahmen verdiente drei Punkte aus Düsseldorf mit.

Verdient hat der 1. FC Bocholt am Samstag bei der U23 von Fortuna Düsseldorf gewonnen. Nach unspektakulären 80 Minuten war vor allem die Schlussphase entscheidend. Marvin Lorch brachte „die Schwatten“ in der 82. Minute in Führung. Der zuvor eingewechselte Haris Mesic erhöhte zum 2:0 (85.).

Bei dem 2:0 aus Bocholter Sicht blieb es auch. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch belohnte sich am Ende mit drei Punkten. Zum Erfolgsrezept der Bocholter gehört vor allem eins: die gute Teamchemie. „Es war heute ein hart erkämpfter Sieg. Der Teamgeist und Teamspirit waren heute ganz entscheidend. Das hat uns die drei Punkte gebracht“, analysiert Mesic.

Obwohl die Bocholter viele Neuzugänge haben, scheitere es nicht an dem „Wir-Gefühl“. Der Torschütze erklärt: „Die Chemie bei uns im Team stimmt einfach. Das hat man auch auf dem Platz gesehen. In solchen Spielen ist das ganz entscheidend. Wir sind eine Mannschaft und müssen auch so auftreten.“

Die mitgereisten Gästefans unterstützen ihre Mannschaft über 90 Minuten. Immer wieder hörte man Gesänge und Rufe aus dem Gästeblock. Nach Abpfiff wurde der Sieg gemeinsam mit der Mannschaft gefeiert. Der Sieg des FCB sollte auf der Bocholter Kirmes gefeiert werden, verrät uns der Torschütze zum 2:0.

Der FCB blieb also auch im sechsten Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Am kommenden Samstag (14 Uhr) steht das Topspiel gegen die Fortuna Köln an. Die Bocholter empfangen die Kölner im eigenen Stadion am Hünting.

Der Sieg gegen die Düsseldorfer gibt sicher Selbstvertrauen. „Wir haben uns eine gute Ausgangslage für das kommende Spiel geschaffen und wichtige drei Punkte erzielt. Gegen die Kölner wartet ein schönes Duell auf uns“, weiß Mesic. Fortuna ist aktuell Tabellenreiter, punktgleich mit dem FCB.