Fortuna Düsseldorf II: Nach Befreiungsschlag wartet Bocholt - Profi-Verstärkungen möglich

Durch einen deutlichen Sieg am Samstag steht die Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga West nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Jetzt wartet die Liga-Überraschung: der 1. FC Bocholt.

Fortuna Düsseldorf II belegt in der Regionalliga West nach zehn Spieltagen den 14. Tabellenplatz. Mit dem Saisonbeginn zeigt sich Trainer Nicolas Michaty unzufrieden, kennt aber auch die Gründe des schwachen Starts. “Wir haben eine junge Mannschaft und viele neue Spieler. Das Team musste sich erst noch finden. Wir haben die ersten zwei Spiele verloren. Das hat aber auch seine Gründe. Vor allem im Offensiv-Bereich hatten wir mit vielen Ausfällen zu kämpfen.”

Michaty erkennt jedoch eine erfreuliche Entwicklung in der Leistung seiner Mannschaft. “Wir haben zu Beginn viele einfache Gegentore bekommen und waren offensiv nicht wirklich gefährlich. In den vergangenen Wochen haben wir uns spielerisch weiterentwickelt.”

Aus den letzten drei Spielen konnte die Fortuna fünf Zähler mitnehmen. Vor allem die Begegnung am Samstag gegen den direkten Konkurrenten Rot Weiß Ahlen galt als Befreiungsschlag. Zuvor konnte aus den letzten sechs Partien kein einziger Dreier erzielt werden. “Der Sieg in Ahlen war wichtig. Bis zum 2:0 war das Spiel recht ausgeglichen. Erst am Ende wurde die Partie deutlich, das zeigt dann auch das Ergebnis von 4:0. Das gibt Mut für die anstehende Partie. ”

Auch aus dem vergangenen Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenersten SC Fortuna Köln konnte Selbstvertrauen geschöpft werden. “Wir haben das letzte Heimspiel gegen Köln ausgeglichen gestaltet. Das hat uns Mut und Selbstvertrauen gegeben und zeigt uns, dass wir auch in solchen Partien Punkte mitnehmen können.”

Ob die Mannschaft von Michaty an der Leistung der letzten Spiele anknüpfen kann, zeigt sich am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Bocholt. Für die Düsseldorfer wird das kein einfaches Spiel. “Die Schwatten” gelten als eines der Überraschungsteams in der Liga und stehen aktuell auf Tabellenplatz drei, punktgleich mit Tabellenführer SC Fortuna Köln. “Die Bocholter stehen nicht umsonst oben in der Tabelle. Da harmoniert die ganze Mannschaft”, weiß Michaty.

Die anstehende Länderspielpause der Profis spielt der U23 in die Karten. “Bisher waren die Spiele immer parallel. Klar, besteht jetzt die Option, dass der ein oder andere Spieler, der bei den Profis weniger Einsatzzeit bekommt, bei uns Spielpraxis sammelt.” Michaty sei froh über die gute Zusammenarbeit im Verein.

Ob die Fortuna an der Leistung der letzten Spiele anknüpfen kann, und welchen Profi im Kader der U23 wiederzufinden sind, zeigt sich am Samstag (14 Uhr) im eigenen Stadion gegen den Tabellenzweiten 1. FC Bocholt. Klar ist: Michaty will an die Leistung der letzten Spiele anknüpfen, denn bis zum Saisonende hat der 50-Jährige noch viel vor. Der Klassenerhalt ist das Ziel.