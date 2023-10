1. FC Köln U21: Sbonias über gelungenen Start, "breite Brust" und Talent Diehl

Nach zehn Spieltagen liegt die U21 des 1. FC Köln nur zwei Punkte hinter der Spitzengruppe. Evangelos Sbonias mahnt jedoch, sich nicht auf die "breite Brust" zu verlassen.

In der vergangenen Saison richtete sich der Blick bei der U21 des 1. FC Köln meistens nach unten. Die Mannschaft steckte lange Zeit im Abstiegskampf und beendete die Saison auf Platz 14. Das sieht in der Frühphase der neuen Spielzeit ganz anders aus. Nach zehn Spieltagen rangieren die Kölner mit 18 Punkten auf Platz fünf, nur zwei Punkte hinter der Spitze.

"Es ist so, dass wir einen großen Umbruch hatten, nicht nur im Kader, sondern auch im Trainerteam", blickt Trainer Evangelos Sbonias auf den Sommer zurück. Auch der Grieche ist neu beim "Effzeh".

Bei seiner neuen Aufgabe hat Sbonias das Ziel, "die Jugendspieler schnellstmöglich an den Männerfußball zu gewöhnen, damit sie in Bereichen wie Athletik und Intensität aufschließen und dann im besten Fall ein Thema für die Profis sind." Vor allem in den ersten Wochen lag der Fokus auf diesen Themenfeldern.

"Wir haben uns von Anfang an durch die Arbeit gegen den Ball definiert und bringen jeden Tag eine Intensität auf den Trainingsplatz, die den Spielen ähnelt. Die Basics haben wir dann als Fundament für unsere weitere Arbeit genommen", erklärt der Coach.

Zum Auftakt verlor seine Mannschaft noch deutlich mit 1:5 gegen Fortuna Köln, wobei der Auftritt "auch schon nicht so schlecht war, wie das Resultat". In den anschließenden neun Partien gab es dann nur noch eine Niederlage - eine Konstanz, die auch für Sbonias "nicht unbedingt zu erwarten" war. Schließlich treten die Kölner Woche für Woche mit einer "sehr, sehr jungen Mannschaft" an.

Ein zentraler Baustein ist dabei bislang Stürmer Justin Diehl, der bereits fünf Saisontore erzielte. Dabei ist die Situation des 18-Jährigen alles andere als einfach. Eigentlich wäre er in dieser Saison zu den Profis aufgerückt, doch da Diehl seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängerte, wurde er in die U21 verbannt. "Die Situation ist von Vereinsseite vor der Saison mit ihm klar besprochen worden. Er ist seit dem ersten Tag ein vollwertiges Mitglied der U21 und macht seine Sache gut, wie alle anderen Jungs auch", erklärte Sbonias.

Sbonias will "den Erfolg jeden Tag pfelgen"

Auch durch die Treffer von Diehl sind die Kölner aktuell in einem "Flow, der uns bis jetzt trägt, und das freut uns", erklärt Sbonias den Lauf und mahnt dennoch: "So schnell, wie man sich den Flow erarbeitet hat, kann man ihn auch wieder verlieren. Deshalb geht es darum, den Erfolg jeden Tag zu pflegen, damit er dableibt."

Entsprechend dürfe man sich nicht auf die "breite Brust" verlassen, die aktuell zweifelsohne da ist. "Wir haben Qualität und Selbstvertrauen, das steht außer Frage, aber lassen wir ein paar Prozent nach, dann ist es so, dass wir keine Spiele mehr gewinnen werden."

Zehn Tage bleibt der Flow jedoch mindestens noch bestehen. Da Torjäger Diehl für die deutsche U20-Nationalmannschaft abgestellt wurde, konnten die Kölner das für Montag (16. Oktober) angesetzte Spiel gegen den SC Paderborn II auf Mittwoch, den 25. Oktober (15.30 Uhr) verlegen lassen. Zuvor empfängt der "Effzeh" in der nächsten Woche Samstag (21. Oktober, 14 Uhr, RS-Liveticker) den SC Wiedenbrück.