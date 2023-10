RWO: Das sagt Bauder vor WSV - Geldsegen für Heekeren-Debüt

Rot-Weiß Oberhausen steht das Heimspiel gegen den Wuppertaler SV bevor. Derweil bringt Ex-Spieler Justin Heekeren den Kleeblättern zusätzliche Einnahmen.

In der ersten Phase der neuen Regionalliga-Saison hält Rot-Weiß Oberhausen eine beachtliche Serie am Laufen. Nur das Auftaktspiel gegen Wiedenbrück wurde verloren, seitdem häuften die Kleeblätter neun Partien ohne Niederlage an.

Zudem kassierten sie nur einen Gegentreffer an den letzten sechs Spieltagen. Und nachdem der Offensiv-Motor zwischenzeitlich stotterte (dreimal 0:0 am Stück), klappte es zuletzt auch wieder mit Siegen und eigenen Toren. Mit 2:1 besiegte RWO den 1. FC Düren am vergangenen Spieltag.

"Jeder Sieg ist erfreulich", sagt der Sportliche Leiter Patrick Bauder im Rückblick aufs Wochenende. "Wir haben gegen eine richtig starke Truppe gespielt und konnten unsere Serie fortsetzen. Über 90 Minuten gesehen war es das verdiente Ergebnis."

Beim kommenden Gegner läuft es hingegen überhaupt nicht rund. Der Wuppertaler SV (14 Uhr, RS-Liveticker) kommt am Samstag nach Oberhausen. Im Vorfeld dieses Klassikers steckt der WSV in der Krise, ist seit vier Spielen sieglos.

"Natürlich schauen wir auf die Ergebnisse der anderen Mannschaften", sagt Bauder, der die Situation der Wuppertaler aber nicht bewerten möchte - und auch kein besonderes Spiel sieht. "Jedes Spiel ist wichtig, in jedem Spiel gibt es maximal drei Punkte. Wir beschäftigen uns nur mit uns."

Zwei Punkte und zwei Tabellenplätze trennen RWO und WSV nach zehn Spieltagen. Die Rot-Weißen belegen Rang vier, Wuppertal Rang sechs. "Sie haben eine gute Mannschaft und sind in der Spitzengruppe mit dabei. Wir hoffen auf ein schönes Spiel vor vollem Haus mit gutem Ausgang für uns."

Auf Marius Kleinsorge wird RWO gegen Wuppertal und auch in allen weiteren Partien des Kalenderjahrs bekanntlich verzichten müssen. Die Nachverpflichtung eines vertragslosen Spielers ist laut dem 33-Jährigen jedoch kein Thema. "Wir haben vollstes Vertrauen in unseren Kader."

Dabei können sich die Oberhausener über zusätzliche Einnahmen freuen. Im Sommer 2022 spülte der Wechsel von Torhüter Justin Heekeren zu Schalke 04 eine stattliche Ablösesumme in die Vereinskasse, die jetzt noch einmal gewachsen ist, wie die NRZ berichtet.

Hintergrund: Heekeren feierte bei Schalkes 0:2 am Sonntag gegen Hertha BSC sein Debüt für die Profimannschaft. Dafür wird eine Bonuszahlung an RWO fällig. Bauder wollte sich auf Nachfrage nicht zu Vertragsinhalten äußern, während sich Vorstandsmitglied Hajo Sommers in der NRZ freut: "Das finanziert uns den halben November."