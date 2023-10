Regionalligist 1. FC Bocholt sorgt für Furore. Einer der Hauptgaranten für den Erfolg ist Stürmer Malek Fakhro.

Nach zehn Spieltagen ist der 1. FC Bocholt in der Regionalliga West punktgleich mit dem Spitzenreiter Fortuna Köln und rangiert auf dem dritten Tabellenplatz. Nur das schwächere Torverhältnis im Vergleich zu der Fortuna und dem 1. FC Düren verhindert aktuell, dass der FCB an der Tabellenspitze thront. Wer hätte das vor der Saison erwartet? Wohl niemand.

Auch für Stürmer Malek Fakhro kommt dieser starke Saisonstart etwas überraschend. "Wir sind überaus glücklich mit dem Saisonstart. Ich bin auch ehrlich, dass ich das in dieser Form nicht für möglich gehalten hätte, obwohl ich früh die Qualität des Kaders gesehen habe – gerade nach den 17 Neuzugängen. Aber natürlich hatte ich mit so einer Platzierung nicht gerechnet. Wir haben uns jetzt da oben festgesetzt, das ist natürlich überragend. So kann es gerne weitergehen", erklärt der 25-Jährige im RevierSport-Gespräch.

Trotz des tollen Starts mahnt Fakhro zur Bescheidenheit und möchte nicht vom ursprünglichen Ziel abweichen. Der gebürtige Essener betont: "Unser Ziel ist immer noch der Klassenerhalt, auch wenn wir nach zehn Spieltagen da oben stehen. Wir wollen den Klassenerhalt so schnell wie möglich schaffen und dann schauen wir, was alles möglich ist. Wir haben gesehen, dass wir absolut jeden Gegner schlagen können, wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen. Davon bin ich fest überzeugt. Wir wissen aber auch, dass wir schlagbar sind, wenn wir zwei, drei Prozentpunkte nachlassen. Wir versuchen weiterhin, von Spiel zu Spiel zu schauen."

Dass der 1. FC Bocholt als bisheriges Überraschungsteam derart auftrumpft, ist auch ein Verdienst von Fakhro. In neun Partien erzielte er acht Treffer und ist damit der Top-Torjäger der Regionalliga West. Auch beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen den FC Gütersloh war der bullige Stürmer doppelt erfolgreich.

Über seine aktuelle Form sagt er schmunzelnd: "Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Start. Klar ist, dass ich der Mannschaft von Woche zu Woche mit meinen Toren helfen möchte. Das ist mein Ziel. Jedes Tor macht mich wirklich noch hungriger. Am Wichtigsten ist natürlich der Erfolg der Mannschaft, aber ich könnte mich auch daran gewöhnen, dass es weiterhin so gut läuft."

Es war von Beginn an direkt ein Ziel, dass wir zuhause eine Macht werden wollen. Das ist uns bislang gelungen. Die Zuschauer machen diese Festung so besonders. Sie unterstützen uns überragend und wir wollen diese Serie auf jeden Fall weiter ausbauen. Malek Fakhro.

Besonders stark sind die Bocholter diese Saison am "Hünting". Alle fünf Heimspiele konnten gewonnen werden, damit ist der FCB die heimstärkste Mannschaft der Liga.

Laut Top-Torjäger Fakhro kommt diese Stärke nicht von ungefähr: "Die Fans feuern uns einfach in jeder Woche an, auch bei den Auswärtsspielen. Man muss nur schauen, wie voll der Block in Oberhausen war. Gerade aber bei uns im Wohnzimmer freuen wir uns über diese Unterstützung. Es war von Beginn an direkt ein Ziel, dass wir zuhause eine Macht werden wollen. Das ist uns bislang gelungen. Die Zuschauer machen diese Festung so besonders. Sie unterstützen uns überragend und wir wollen diese Serie auf jeden Fall weiter ausbauen."