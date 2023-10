1. FC Düren: Ausverkauftes Haus - Das sagt Schommers vor Topspiel gegen RWO

RB Leipzig 15:30 VfL Bochum 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Am Samstag empfängt der 1. FC Düren in der ausverkauften Westkampfbahn Rot-Weiß Oberhausen zum Top-Spiel in der Regionalliga West. Das sagte Trainer Boris Schommers vorab.

RevierSport erreichte Boris Schommers am Freitagabend in der Halbzeitpause des Top-Spiels Fortuna Köln gegen Alemannia Aachen (0:1). Den Ausgang konnte der Trainer des 1. FC Düren zwar noch nicht wissen, doch eine Tendenz gab es, dass das Überraschungsteam der Regionalliga West am 10. Spieltag auf Platz eins springen könnte. "Bei uns in der Mannschaft ist das kein Thema", wiegelte Schommers direkt ab. "Wir haben interne Ziele und den Anspruch, dass wir unseren Weg weitergehen und gute Spiele abliefern." Das gelte auch für das Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen (14 Uhr, RS-Liveticker). "Wir werden eine tolle Kulisse haben, zumindest für Dürener Verhältnisse", kündigte Schommers an. "1500 ist die Grenze des Sicherheitskonzepts. Die werden spätestens an der Tageskasse ausverkauft sein" - zum ersten Mal seit der Rückkehr an die Westkampfbahn. "Es ist sehr schön für Verein und Fans, dass wir wieder zuhause in Düren spielen können", so Schommers weiter. "Als wir zweimal nach Wegberg ausweichen mussten, haben uns unsere Fans treu unterstützt, aber man sieht schon, dass auf der Westkampfbahn ein anderer Andrang und mehr Support möglich ist." Den wird es gegen Oberhausen auch brauchen, für Schommers eine der Top-Mannschaften der Liga. "RWO hat einen guten Kader und mehrere Unterschiedsspieler in ihren Reihen. Vorneweg natürlich Moritz Stoppelkamp und Sven Kreyer." Dass die Gäste zuletzt dreimal in Folge nur 0:0 spielten, interpretiere Schommers keinesfalls als Schwächephase. "Sie kommen mit einer Serie, sind lange ungeschlagen und haben die letzten drei Spiele kein Gegentor bekommen." Dem kann Düren entgegensetzen, fünf Spiele in Folge gewonnen zu haben und zuhause noch ungeschlagen zu sein. "Und das wollen wir auch bleiben." Was dafür spräche, dass die RWO-Serie reißt und Düren Sieg Nummer sechs holt? "Die Jungs haben sich gefestigt, diese Mannschaft hat einen ganz tollen Charakter und eine hohe intrinsische Motivation, jedes Spiel gewinnen zu wollen." Auf Unentschieden wird der 1. FC Düren also auf keinen Fall spielen. Auch wenn das schon reichen würde, um die Tabellenspitze zu erobern.

