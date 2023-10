Regionalliga-Schlager: Rekordkulisse für Fortuna Köln - Aachen-Trainer stichelt

18 Fragen an... Kosi Saka - Was der ehemalige BVB-Profi heute anders machen würde

Mit 18 Jahren feierte Kosi Saka sein Debüt für den BVB. Der 37-Jährige erklärt, was ihm letztlich gefehlt hat, um Profi zu bleiben, und was ihm am Fußball im Ruhrgebiet gefällt.