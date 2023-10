Rot Weiss Ahlen: Trainer-Entscheidung wohl nächste Woche - Hintertür bleibt offen

VfB Frohnhausen Said kann Maslon-Kritik am Schiedsrichter nicht verstehen - "Gute Leistung"

Der VfB Frohnhausen ist mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet. Nach früher Führung es am Ende zu einem 1:1 gegen den VfB Speldorf. Trainer Issam Said war nicht unzufrieden.