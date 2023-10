Velbert-Trainer Dimitrios Pappas war nach dem Weiterkommen im Niederrheinpokal beim FC Kray zufrieden. Den Fokus möchte er schnell wieder auf die Regionalliga lenken.

Die Niederrheinpokal-Saison bot bereits einige Überraschungen, unter anderem flog der Wuppertaler SV beim Bezirksligisten Schwarz-Weiß Alstaden raus.

Vor diesem Szenario blieb der Regionalligist SSVg Velbert verschont: Beim Landesligisten FC Kray siegte die Elf von Chefcoach Dimitrios Pappas mit 5:3.

"Es mussten bereits einige Mannschaften die Segel streichen. Daher bin ich mit dem Weiterkommen völlig zufrieden, der Rest ist mir offen gestanden egal", erklärte Pappas nach der Partie.

Für die kommenden Wochen ist das Spiel sicherlich nur bedingt aussagekräftig. Gegen den FC Kray, der zwei Ligen unter Velbert spielt, wechselte Pappas ganze neunmal. Die Startformation hatte wenig mit der Mannschaft zu tun, die letzten Freitag gegen den Wuppertaler SV gewinnen konnte. "Ich möchte das Spiel auch gar nicht zu hoch bewerten. Am Ende war es ein Pokalspiel und wir sind weitergekommen", so das Fazit des 43-Jährigen. Pappas möchte den Fokus schnell wieder auf die Liga richten, da mit der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach eine ganz andere Hürde wartet: "Die Mannschaft hat bislang viel Pech gehabt, da kommt eine große Aufgabe auf uns zu. Die Jungs sind in der Lage, richtig guten Fußball zu spielen."

Pappas fordert von seiner Mannschaft, die gute Form der letzten Spiele weiter mitzunehmen: "Wir wollen auch in Mönchengladbach punkten, egal wie, und unsere Form bestätigen. Wir würden uns freuen, wenn wir auch dort ohne Gegentor bleiben könnten." Dies gelang Velbert erst einmal, eben beim Sieg gegen den WSV.

Nach Mönchengladbach wartet direkt die nächste U23 auf Velbert, wenn es zuhause gegen dengeht. Da die Gladbacher Profis an einem anderen Tag spielen (Freitag gegen den 1. FSV Mainz) als die Reserve (Samstag) und am Wochenende des Spiels gegen Schalke die 2. Liga aufgrund der Länderspiele pausiert, besteht die Möglichkeit, dass beide Mannschaften mit Spielern aus dem Profi-Kader verstärkt werden.

"Das macht für uns in der Vorbereitung keinen Unterschied", so der Velberter Übungsleiter. "Zunächst einmal haben beide Mannschaften genügend talentierte Spieler, auf die wir aufpassen müssen. Zudem muss auch der Spieler aus der ersten Mannschaft erst einmal mit dem System vertraut sein und einen guten Tag haben. Wir werden das tun, was wir beeinflussen können, indem wir auf uns schauen."