RWO: Vor Topspiel - Trio fällt aus, das sagt Jörn Nowak

Rot-Weiß Oberhausen empfängt am Samstag (30. September, 14 Uhr) den 1. FC Bocholt zum Topspiel im Stadion Niederrhein. Jörn Nowak muss auf drei Spieler verzichten.

Der Tabellenfünfte empfängt den Vierten der Regionalliga West: Rot-Weiß Oberhausen gegen 1. FC Bocholt. Das ist am 9. Spieltag ein echtes Topspiel. Das hätten vor der Saison wohl die wenigsten Experten gedacht.

Für RWO-Trainer Jörn Nowak kommt die Bocholter Stärke aber nicht von ungefähr. Der ehemalige Sportchef von Rot-Weiss Essen lobt die Münsterländer vor der Partie am Samstag (30. September, 14 Uhr).

Nowak: "Es ist immer gut das Gefühl in sich zu tragen, dass der Gegner einiges anbieten muss, um dich zu schlagen. Trotzdem geht es immer darum, sich in jedem Spiel neu zu beweisen, von Anfang an Gas zu geben, eine gute Energie und Bereitschaft auf dem Platz zu zeigen. Wir wollen von Beginn an dominant auftreten, zielstrebig Richtung Bocholter Tor spielen und eine bessere Effizienz an den Tag legen als das in den letzten beiden Ligaspielen der Fall war. Mit Bocholt kommt eine Mannschaft, die eine sehr ordentliche Punkteausbeute vorweisen kann und mit erfahrenen Regionalliga-Spielern."

Für die Partie sind auf Oberhausener Seite bis auf Sebastian Mai, Kevin Kratzsch und Nico Klaß, der noch mit Rückenproblemen zu kämpfen hat, alle Mann an Bord. Die zuletzt angeschlagenen Tobias Boche und Moritz Montag können beide wieder mitwirken.

Dietmar Hirsch, der mit seinen Bocholtern einen Punkt vor RWO liegt, freut sich auf den Gang ins Stadion Niederrhein.

Der Trainer des 1. FC meinte vor der Partie gegenüber RevierSport: "Wenn man sich die Mannschaft von Oberhausen ansieht, dann hätte man sagen können, dass sie unter den ersten Fünf sind nach acht Spielen, bei uns war das vielleicht eher weniger der Fall, aber das ist ja das Schöne am Fußball, dass man Ergebnisse nicht vorhersagen kann. RWO gehört aber zweifelsohne zu den drei, vier Top-Mannschaften der Regionalliga West. Auf solche Spiele haben wir hingearbeitet. Deswegen lieben wir die Regionalliga West."