1. FC Düren: Ehemaliger Offenbach-Geschäftsführer soll Bestandsaufnahme durchführen

Beim 1. FC Düren läuft es aktuell wie geschmiert. Platz zwei steht zu Buche. Doch alles, was neben dem Rasen passiert, hat noch viel Luft nach oben. Dafür kommt jetzt ein Experte.

Auf dem Rasen und in der Tabelle steht der 1.FC Düren voll im Soll. Nun treibt der Tabellenzweite der Regionalliga West die Entwicklung der Vereinsstrukturen voran und hat sich dazu professionelle Expertise ins Haus geholt.

Matthias Georg, zuletzt als Geschäftsführer Sport bei den Südwest-Top-Klubs Kickers Offenbach und dem TSV Steinbach Haiger tätig, wird den 1. FC Düren ab sofort als Berater des Präsidiums unterstützen und professionelle Strukturen rund um die Westkampfbahn anstoßen. Die Zusammenarbeit ist zunächst bis zum Jahresende - 31. Dezember 2023 -vereinbart.

Georg soll eine Art Bestandsaufnahme der vorhandenen und nicht vorhandenen Strukturen beim 1. FC Düren durchführen und die Planungsqualität in allen Bereichen erhöhen.

"Wir haben immer betont, dass wir uns dringend auch auf administrativer Ebene weiterentwickeln müssen. Wir freuen uns, dass uns Matthias Georg mit seiner Erfahrung in den kommenden drei Monaten zur Seite steht. Er verfügt über neun Jahre Erfahrung im professionellen Fußball. Zunächst wird eine Bestandsaufnahme aller vorhandenen Abläufe sowie die Schaffung von Transparenz und Effizienz in der Budget- und Liquiditätsplanung im Fokus seiner Tätigkeit stehen", erklärt FCD-Präsident Wolfgang Spelthahn.

Der 36-jährige Georg leistete in den letzten Jahren - 2014 bis 2022 in Steinbach und in der Saison 2022/2023 in Offenbach - hervorragende Arbeit. Den Dorfklub Steinbach formte er zu eine der Top-Adressen in der 4. Liga und in Offenbach scheiterte er am Ende an der Einmischung der Funktionäre - RevierSport berichtete. Georg gilt als professionell, ehrgeizig und gradlinig - nicht zuletzt durch sein konsequentes Handeln in Offenbach.

In Steinbach schafften zudem unter seiner Führung Sargis Adamyan, Florian Heister (beide damals zum SSV Jahn Regensburg) sowie zuletzt Paul Stock (SV Elversberg) und Jannes Wulff (VfL Osnabrück) den Sprung in die 2. Bundesliga.

Über sein Engagement in Düren sagt der Familienvater Georg: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem 1. FC Düren. Sportlich ist dank der exzellenten Arbeit von Mannschaft und Staff mit Boris Schommers an der Spitze aktuell alles im grünen Bereich. Nun schauen wir uns gemeinsam die Abläufe und Strukturen außerhalb des Platzes an, um den Club weiter zu professionalisieren. Aktuell macht mir die projektbezogene Arbeit im Fußball viel Freude und ich kann den Verein auf diese Weise kennenlernen und mit meinen Impulsen eine nachhaltige Entwicklung anstoßen. Insofern ist die befristete Kooperation bis zum Jahresende aktuell für beide Seiten eine Win-Win-Situation."