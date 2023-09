Wuppertaler SV: Angespannte Personalsituation vor Duell mit Favoritenschreck

Der Wuppertaler SV empfängt am Freitagabend den SC Wiedenbrück. Trainer Hüzeyfe Dogan kündigt Veränderungen an.

Mit acht Punkten aus sieben Partien sortiert sich der SC Wiedenbrück nach den ersten Saisonwochen im unteren Tabellenmittelfeld der Regionalliga West ein. Zuletzt verloren die Ostwestfalen gegen Bocholt und Düren. Doch gegen die Topteams der Liga ist der SCW da: Die beiden bisherigen Siege gelangen gegen Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln.

Damit hat Wiedenbrück zwei der drei aktuell am besten in der Tabelle positionierten Teams geschlagen. Am Freitag könnte das dritte folgen. Das Team von Daniel Brinkmann ist zu Gast beim Wuppertaler SV (19.30 Uhr, RS-Liveticker), der punktgleich hinter Spitzenreiter Fortuna Köln auf Rang zwei steht.

"Es wird ein kampfbetontes Spiel, sie werden uns 90 Minuten lang beackern", glaubt WSV-Trainer Hüzeyfe Dogan. Das bekamen er und seine Mannschaft schon in der Vorsaison zu spüren - da kamen sie zweimal nicht über ein Remis hinaus. Dogan warnt: "Sie sind sehr unangenehm und zweikampfstark, auch in der Luft aufgrund ihrer Größe. Sie haben aber auch schnelle Spieler."

Wichtig sei es daher laut Dogan, "dass wir aus der Kompaktheit heraus arbeiten. Die Qualität, das Spiel zu gewinnen, haben wir." Zudem kündigt der 42 Jahre alte Trainer an, dass es "mit Sicherheit" Veränderungen in seiner Startelf gegenüber dem 1:4 gegen Paderborn vor zwei Wochen - der ersten Niederlage der Saison - geben werde.

Das hängt vor allem mit den großen Verletzungssorgen bei den Bergischen zusammen. Vor allem in der Innenverteidigung ist der WSV in Not. Neben dem nach wie vor rotgesperrten Kapitän Kevin Pytlik fällt jetzt auch noch Nebenmann und Stellvertreter Lion Schweers (Sehnenverletzung am Fuß, wurde operiert) länger aus.

Als mögliche Alternativen nennt Dogan Durim Berisha, dem nach einer Verletzung noch Spielpraxis fehlt, Mert Göckan oder Ilhan Altuntas. "Wir haben auf jeden Fall Optionen zur Verfügung", so der Coach. Zudem sind Philipp Hanke, Lukas Demming und Kevin Hagemann weiterhin kein Thema für einen Einsatz.

In der Offensive könnte derweil Marco Terrazzino sein Debüt feiern. Der erst- und zweitligaerfahrene Neuzugang steht nach eigener Aussage "voll im Saft" - wartete Mitte der Woche aber noch auf seine Spielberechtigung.