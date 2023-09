Wuppertaler SV: Ex-Bochum-Fanliebling unterschreibt - "Mein aufrichtiger Dank gilt Runge"

Der Wuppertaler SV hat sich mit einem ehemaligen Bundesligaspieler verstärkt. Er war einst Publikumsliebling beim VfL Bochum.

Am Montagmorgen berichtete RevierSport, dass Marco Terrazzino kurz vor einer Unterschrift beim Wuppertaler SV steht. Wenige Stunden später war der Deal perfekt.

Der 32-jährige ehemalige Bundesligaspieler unterschrieb beim WSV einen Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2024.

Terrazzino sagte nach der Unterschrift: "Ich freue mich sehr hier zu sein, die Jungs haben mich seit dem ersten Tag sehr gut aufgenommen. Mein erstes Testspiel habe ich auch schon bestritten, das Gesamtpaket passt hier perfekt für mich."

Zuletzt war Terrazzino in Polen für Lechia Gdansk aktiv, wo er auf 45 Erstligaeinsätzen zurückblicken kann. Die Verpflichtung dieses erfahrenen Spielers soll das offensive Mittelfeld des WSV stärken.

Mein aufrichtiger Dank gilt auch Friedhelm Runge, der maßgeblich dazu beigetragen hat, diesen Transfer zu ermöglichen. Er ist stets eine große Hilfe für uns. Gaetano Manno

"Es freut mich ungemein, dass der Transfer von Marco Terrazzino erfolgreich abgeschlossen wurde. Wir hatten das Glück, ihn drei Wochen lang im Training zu haben, und er hat sich als herausragender Spieler mit einer beeindruckenden Karriere erwiesen. Dies zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, auf dem sich die Spieler mit unserem Verein identifizieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass Marco uns verstärken wird und seine Erfahrung einen positiven Einfluss auf unser Team haben wird. Natürlich müssen wir weiterhin hart arbeiten, um unsere Ziele zu erreichen, aber mit Marco an Bord haben wir zweifellos eine wertvolle Ergänzung gefunden. Marco besitzt nicht nur sportliche Qualitäten, sondern auch einen großartigen Charakter. Er hat sich trotz anderer Angebote für uns entschieden, was zeigt, dass er an unsere Vision und unser Team glaubt", meinte Gaetano Manno.

Der Sportchef des Wuppertaler SV ergänzte: "Mein aufrichtiger Dank gilt auch Friedhelm Runge, der maßgeblich dazu beigetragen hat, diesen Transfer zu ermöglichen. Er ist stets eine große Hilfe für uns."

Marco Terrazzino: Seine beste Zeit erlebte er beim VfL Bochum

Der in Mannheim geborene Sizilianer verfügt schließlich über eine starke Vita. 73 Spiele (vier Tore, sieben Vorlagen) in der 1. Bundesliga und 131 Partien (16 Treffer, 21 Assists) in der 2. Bundesliga sind eine Ansage.

Terrazzino erlebte seine beste Zeit beim VfL Bochum. "Anne Castroper" gehörte der Deutsch-Italiener zu den Publikumslieblingen. 65 Spiele, 12 Tore und 17 Vorlagen, so lautet Terrazzinos VfL-Bilanz.

Er spielte aber nicht nur in Danzig und Bochum, sondern auch für Klubs wie SC Paderborn, SC Freiburg, Dynamo Dresden, Karlsruher SC und TSG Hoffenheim. Und nun schreibt er seine Vita beim Wuppertaler SV weiter.