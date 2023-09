SV Rödinghausen: Kapitän auf der Bank - So erklärt Rump die Niederlage in Aachen

Der SV Rödinghausen kommt in der Regionalliga West einfach nicht in Schwung. Der SVR unterlag auch "im Duell der Enttäuschten".

Großes Aufatmen bei Alemannia Aachen. Die Kaiserstädter gewannen in Spiel eins von Trainer Heiner Backhaus mit 1:0 gegen den SV Rödinghausen. Anton Heinz traf per Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Während Aachen durchatmet und nun nach sieben Spielen auf neun Punkte zurückblickt, bleiben die Rödinghauser mit nur sechs Zählern im Keller stecken. Der SV Rödinghausen, der einstige Mit-Favorit auf den Titel.

Was ist nur mit dem SVR los? Trainer Carsten Rump erklärte nach der neuerlichen Pleite in Aachen gegenüber der "Neuen Westfälischen": "Diese Niederlage ist maximal ärgerlich. Ich habe eine Truppe gesehen, die alles raushaut, deshalb ist es extrem schade, dass sie sich nicht für den Aufwand belohnen konnte. Aber es gibt diese Phasen, in denen es einfach nicht gut läuft. Es liegt jetzt an uns, die Jungs wieder aufzurichten. Wir müssen nach vorn blicken, wenn man alles dafür tut, kommt man irgendwann auch wieder hoch."

Es schien so, dass Rump vor dem Auftritt auf dem Tivoli alles versucht hätte. Er nahm gar seinen 39-jährigen Kapitän Daniel Flottmann aus der Elf und setzte ihn auf die Bank.

Anstelle des 39-jährigen Routiniers stand der 21-jährige Ibrahim Kaba in der Innenverteidigung neben Maximilian Hippe. "Wir wollten seine Schnelligkeit nutzen, weil wir erwartet haben, dass Aachen uns hoch anläuft", erklärte Rump diese Maßnahme gegenüber der "NW", die Flottmann aufgenommen habe "wie ein echter Kapitän, er hat das Team auch von der Bank voll unterstützt". Doch auch diese Umstellung brachte nicht den erhofften Sieg. Bleibt abzuwarten, wie es mit Rump und Rödinghausen weitergeht.

SVR-Sportchef Alexander Müller hatte noch vor der Begegnung gesagt: "Wir wollen grundsätzlich natürlich oben mitspielen. Das schaffen wir aktuell nicht. Fakt ist, dass die Mannschaft nicht das zeigt was sie kann. Jetzt sind auch die Jungs in der Pflicht.

Die Statistik zum Spiel

Alemannia Aachen: Johnen - Strujic, Winter, Hanraths, Rumpf, Baum, Herzog (69. Bapoh), Brasnic (83. Schwermann), Schaub (64. Willms), Scepanik, Heinz (83. Uzelac).

SV Rödinghausen: Harsman - Kaba, Hippe (57. Leon Tia), Kurzen, Töpken, Safi (65. Fehr), Choroba (82. Wolff), Hoch (73. Horn), Hober (65. Bajric), Schuster, Riemer (73. Dacaj).

Tor: 1:0 Anton Heinz (45.+2).

Schiedsrichter: Lars Aarts

Zuschauer: 11.200