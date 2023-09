RWO: Kein Spitzenreiter und Klaß verloren - Nowak kann mit Punkt gut leben

Am 7. Spieltag der Regionalliga West verpasste Rot-Weiß Oberhausen den Sprung an die Tabellenspitze und trennte sich torlos von Fortuna Köln.

Rot-Weiß Oberhausen ist zwar seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen, dennoch verpasste die Mannschaft von Cheftrainer Jörn Nowak am 7. Spieltag der Regionalliga West den Sprung an die Tabellenspitze. Durch das 0:0 gegen Fortuna Köln grüßen nun die Kölner anstatt der Oberhausener von Rang eins.

RWO-Trainer Nowak hätte zwar gerne die Tabellenführung klar gemacht, jedoch konnte der 37-Jährige auch mit dem Punkt gut leben. „Das Beste aus der ersten Halbzeit war für uns das Ergebnis. Nach einem guten Beginn haben wir es nicht geschafft, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen und in unsere Abläufe reinzukommen. Wir waren zu passiv und haben zu viel reagiert”, bilanzierte Nowak über den ersten Durchgang.

Im zweiten Durchgang zeigten die Oberhausener jedoch ein anderes Gesicht und bestimmten über weite Strecken die Partie. Zu Beginn der zweiten Hälfte kam auch Nico Klaß für Tim Stappmann in die Partie und musste nach nur wenigen Minuten das Feld bereits wieder verlassen. Klaß stieß unglücklich mit Torhüter Robin Benz zusammen und verletzte sich am Kopf.

„Wir sind froh, dass er auf den Beinen ist und aufrecht das Stadion verlassen konnte. Er hat einen mitgekriegt und direkt signalisiert, dass er es weiter versuchen will, jedoch ist ihm dann wieder schwindelig geworden. Die erste Einschätzung der Ärzte vor Ort war, dass es keine Gehirnerschütterung ist, aber um etwas Konkretes zu sagen, müssen wir den Besuch im Krankenhaus abwarten", erklärte der Trainer.

Wenn wir das Spiel nicht gewinnen können, dann dürfen wir es wenigstens nicht verlieren Jörn Nowak

Trotz des verletzungsbedingten Wechsels machten die Oberhausener im zweiten Durchgang eine bessere Figur als noch in Durchgang eins. Obwohl RWO einige sehr gute Tormöglichkeiten hatte, wollte der Treffer aus Sicht der Heimmannschaft nicht fallen. Alle Infos zum Spielverlauf gibt es hier.

„Wir haben die Situation gut weggesteckt. Wie Tobi Bocholt und Pierre Fassnacht die Sache auf der linken Seite gelöst haben, war sehr, sehr gut. Wir waren die Mannschaft, die klarer und besser ins letzte Drittel spielen konnte und die besseren Torchancen hatte”, erklärte Nowak weiter. „Ich habe meiner Mannschaft nach dem Spiel gesagt, dass wenn wir das Spiel nicht gewinnen können, dann dürfen wir es wenigstens nicht verlieren.”

Es war super intensiv, bei warmen Temperaturen und einer super Atmosphäre und ich denke, unterm Strich ist es ein gerechtes Unentschieden Markus von Ahlen

Auch Gästetrainer Markus von Ahlen war mit dem Punkt zufrieden, denn ein Punkte reichte den Kölnern, um die Tabellenführung klar zu machen. „Insgesamt war es ein super interessantes Spitzenspiel der Regionalliga. Es war super intensiv, bei warmen Temperaturen und einer super Atmosphäre und ich denke, unterm Strich ist es ein gerechtes Unentschieden. Aus meiner Sicht natürlich mit leichten Vorteilen für uns”, bilanzierte von Ahlen nach dem Spiel.

Am kommenden Spieltag reist die Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen zum Auswärtsspiel gegen Rot Weiss Ahlen. Fortuna Köln wird in der kommenden Woche den FC Gütersloh empfangen.