Regionalliga West: Backhaus-Debüt in Aachen geglückt, Velbert nur Remis

Alemannia Aachen hat im ersten Spiel in der Regionalliga unter Trainer Heiner Backhaus einen Sieg gefeiert. Der 1. FC Bocholt und 1. FC Köln II bejubeln späte Tore.

Nachdem der Wuppertaler SV in der Länderspielpause das vorgezogene Spiel gegen den SC Paderborn II verlor, witterte die Konkurrenz in der Regionalliga West am 7. Spieltag ihre Chance, den Ausrutscher des Spitzenreiters zu nutzen.

Bereits am Freitagabend kam es zu zwei Kellerduellen. Das eine hatte der SV Lippstadt gegen Rot Weiss Ahlen mit 3:0 für sich entschieden, Aufsteiger FC Wegberg-Beeck besiegte Borussia Mönchengladbach II mit 2:1.

Das Spitzenspiel des Samstags fand dabei im Stadion Niederrhein statt. Zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln hieß es nach Abpfiff 0:0. (Zum Spielbericht)

Alemannia Aachen konnte mit seinem neuen Trainer Heiner Backhaus den ersten Sieg unter der neuen Regie feiern. Im Heimspiel gegen den SV Rödinghausen gab es zunächst eine ereignisarme erste Halbzeit, die mit dem Pausenpfiff doch noch für einen Hingucker sorgte: Anton Heinz verwandelte einen Freistoß direkt - 1:0 für die Alemannia durch den Sommer-Neuzugang.

Nach der Pause veränderte sich auch das Spiel, es kam auf beiden Seiten zu mehr Torchancen - genutzt wurde allerdings keine. Bei den Aachenern sah Lukas Scepanik nach gefährlichem Spiel Gelb-Rot.

Aufsteiger SSVg Velbert konnte nach fünf sieglosen Spielen fast wieder einen wichtigen Dreier bejubeln. Gegen den 1. FC Bocholt brachte Manuel Schiebener die SSVg mit seinem Tor (79.) auf die Siegerstraße, doch in der 90. Minute glich Malek Fakhro vom Elfmeterpunkt zum 1:1 aus.

Der 1. FC Düren konnte seine 1:0-Führung hingegen verteidigen und gewann das Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück dank des Treffers von Kevin Goden (30.).

Der FC Gütersloh empfing Fortuna Düsseldorf II und konnte sich gegen die Rheinländer die nächsten Zähler sichern. Nach torloser ersten Halbzeit sorgte Patrik Twardzik (49.) zu Beginn der zweiten Hälfte für die Gütersloher Führung, die bis zum Ende bestand. Auch, weil die Fortuna die letzten rund 20 Minuten nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielen musste.

Im Duell der Zweitvertretungen empfing die Reserve des 1. FC Köln die des FC Schalke 04. Nachdem im ersten Durchgang Justin Diehl die Kölner Führung erzielt hatte, glich Paul Pöpperl (64.) nach der Pause für Königsblau aus. Das letzte Wort hatten aber die Kölner, für die Damion Downs (89.) den 2:1-Siegtreffer markierte.