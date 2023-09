Regionalliga: RWO verpasst Sieg im Spitzenspiel - Fortuna Köln Spitzenreiter

Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln trennten sich im Regionalliga-West-Spitzenspiel 0:0. Eine große Kulisse sah keinen Sieger.

4315 Zuschauer waren ins Stadion Niederrhein gepilgert, um dem Regionalliga-West-Topspiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln beizuwohnen. Am Ende gab es keinen Sieger.

Rot-Weiß Oberhausen kam gut ins Spiel und bestimmte die erste Viertelstunde. Doch die erste Torchance gehörte den Gästen in Person von Justin Steinkötter (15.). Der Stürmer setzte sich im Zweikampf gegen Tim Stappmann durch, dessen Schuss war jedoch kein Problem für RWO-Keeper Robin Benz.

Und irgendwie ermutigte diese Aktion die Gäste zu mehr. Arnold Budimbu, der Ex-Oberhausener, prüfte Benz mit einem starken Schuss. Das war aber auch die Parade von Benz.

In der 30. Minute dann wohl die dickste Chance für die Fortuna: Wieder hatte Tim Stappmann im Zweikampf mit Steinkötter das Nachsehen und der Kölner zirkelte den Ball knapp links am Tor vorbei. Im Endeffekt durften die Oberhausener glücklich sein, dass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Rot-Weiß Oberhausen: Klaß muss nach sieben Minuten wieder runter

Die zweite Halbzeit begann für Rot-Weiß Oberhausen aus personeller Sicht sehr bitter. Nico Klaß, der für den schwachen Stappmann zum zweiten Durchgang kam, blieb im Rasen hängen und musste in der 53. Minute für Tobias Boche.

RWO machte, angefeuert von ihrem lautstarken Publikum, mehr Dampf als in der ersten Halbzeit. Fast folgte der Lohn: Doppelchance für RWO in der 68. Minute: Zuerst scheiterte Sven Kreyer aus kurzer Distanz an Andre Weis. Der Ball kam dann zu Oguzhan Kefkir, dieser hatte Probleme bei der Ballannahme, aber brachte den Ball dennoch aufs Tor, Fortuna-Keeper Weis konnte den abgefälschten Schuss glänzend parieren. Glück für die Kölner!

Es blieb bei der Nullnummer. In den letzten 25 Minuten passierte nicht mehr viel. Großchancen blieben Mangelware. Die Spitzengruppe in der Regionalliga West rückt näher zusammen. Fortuna Köln ist erst einmal nach sieben Spieltagen Erster, RWO Dritter.

Die Statistik zum Spiel

Rot-Weiß Oberhausen: Benz - Montag, Stappmann (46. Klaß, 53. Boche), Öztürk, Fassnacht - Ngyombo, Yalcin (83. Holthaus) - Kleinsorge (74. Donkor), Stoppelkamp, Kefkir (83. Ruzgis) - Kreyer

Fortuna Köln: Weis - Ernst, Lanius (90. Kegel), Scholz, Langer - Eze (90. Bauens), Stanilewicz - Budimbu, Matter (70. Hölscher), Batarilo (74. Demaj) - Steinkötter

Schiedsrichter: Alexander Schuh

Gelbe Karten: Montag

Zuschauer: 4315