Regionalliga: Gladbach-II-Trainer hadert, Ahlen-Coach legt Finger in die Wunde

Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach und Rot Weiss Ahlen haben sich die Auswärtsauftritte am 7. Spieltag deutlich anders vorgestellt. Beide Trainer waren enttäuscht.

Borussia Mönchengladbach II und Rot Weiss Ahlen hatten am Freitagabend (15. September) etwas gemeinsam: Beide Teams verloren am 7. Spieltag der Regionalliga West ihre Auswärtspartien.

Gladbach II unterlag 1:2 beim FC Wegberg-Beeck und Ahlen ging mit 0:3 beim SV Lippstadt unter. Der Borussia-Nachwuchs liegt nun auf dem letzten Tabellenplatz, Ahlen ist Drittletzter.

Die kleinen Fohlen verloren ihr fünftes von bisher sieben Spielen, doch Trainer Eugen Polanski wollte nicht alles schwarz sehen und trauerte zumindest einem Punkt hinterher. Polanski: "Wir haben eine wirklich überlegene erste Halbzeit gespielt, ohne jedoch in Führung zu gehen und bekommen dann kurz vor der Pause noch den Gegentreffer. Das war unglücklich."

Polanski weiter: "Es ist schade, dass wir nach so einer Leistung mit null Punkten dastehen. Wenn wir weiter so auftreten wie heute und den Fokus noch etwas mehr auf die Defensive legen, werden wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in den nächsten Spielen Punkte zu holen."

Rot Weiss Ahlen: Berlinski hofft nun auf Punkte gegen RWO

In den nächsten Partien etwas Zählbares holen, das will auch Rot Weiss Ahlen.

Denn in Lippstadt war RWA schlichtweg chancenlos wie Trainer Daniel Berlinski auf dem Portal "Fupa" zitiert wird: "Es war ein völlig verdienter Sieg für den SV Lippstadt. Leider konnte meine Mannschaft kein positives Ergebnis erzielen. Aus unserer Sicht kann man das Spiel sehr schnell zusammenfassen: Der SV Lippstadt war in allen Belangen wesentlich stärker und ist besser gewesen, als es meine Mannschaft an diesem Abend war. Wir haben in der Saison schon das eine oder andere Spiel verloren, auch unglücklich verloren. Nach diesem Spiel muss ich eingestehen, war der Gegner einfach besser und aggressiver als mein Team. Wir müssen uns jetzt sammeln, den Mund abwischen und weiter Gas geben. Dann werden wir nächste Woche gegen Oberhausen unsere Punkte holen."