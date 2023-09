Rot-Weiß Oberhausen kann am Samstag im Spitzenspiel gegen Fortuna Köln die Tabellenführung erobern. Trainer Jörn Nowak ist selbstbewusst.

0:1 in Wiedenbrück und 2:2 gegen Velbert. Nein, sonderlich berauschend ist Rot-Weiß Oberhausen nicht in die Saison 2023/2024 gestartet. Doch seitdem hat sich bei RWO einiges getan. Am Samstag (14 Uhr, live im RS-Ticker), beim Heimspiel gegen Fortuna Köln, winkt sogar die Tabellenführung.

"Mit unserer Siegesserie haben wir dafür gesorgt, dass die Partie ein absolutes Spitzenspiel sein wird. Wir freuen uns auf eine hoffentlich große und lautstarke Kulisse, vor der wir die aktivere Mannschaft sein und das Heft des Handels in der Hand haben wollen", sagte Trainer Jörn Nowak im Vorfeld.

Fünf Pflichtspiele in Folge hat RWO gewonnen, zuletzt gab es einen 2:0-Auswärtssieg gegen Fortuna Düsseldorf II. Der Rückstand auf Rang eins beträgt nur drei Zähler. War sich getan? "Unsere Mannschaft verteidigt mittlerweile besser und übernimmt häufiger Verantwortung. Zudem haben wir unsere Effizienz erhöht. Das hatten wir uns nach dem holprigen Start vorgenommen", erklärte Nowak unter der Woche im RS-Interview und betonte: "Besonders gefällt mir, wie geschlossen unsere Mannschaft auftritt. Wir haben ein Team, in dem jeder einzelne wichtig ist und sich einbringt."

Doch auch der Gegner kommt mit breiter Brust in Stadion Niederrhein. Die Fortuna hat bis auf das 0:1 gegen Wiedenbrück am vierten Spieltag alle fünf Partien gewonnen und zwei Punkte mehr auf dem Konto. Eine "spielstarke und variable" Mannschaft, die "gute Qualität" besitzt, lobte Nowak. "Wir werden alles daran setzen, unsere Stärken auf den Platz zu bringen und mit der Unterstützung unserer Fans die Siegesserie weiter fortzuführen."

Verzichten muss Nowak, der im zweiten Teil des RS-Interviews über seine Rolle als Trainer und die Reservistenrolle von Nico Klaß sprach, am Sonntag auf Kevin Kratzsch und Michel Niemeyer.

Keeper Kratzsch wurde zu Beginn der Woche erfolgreich an der Hand operiert, während die Partie für Niemeyer nach seinen Problemen am Schambein noch zu früh kommt.