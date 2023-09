Wuppertaler SV: Kleine Paderborn-Revanche geglückt - zwei Testspieler im Einsatz

Der am Wochenende spielfreie Wuppertaler SV nutzte den Donnerstag für ein Testspiel gegen den SC Paderborn II, jüngst Gegner in der Regionalliga. Diesmal siegte der WSV.

Am vergangenen Samstag musste der Wuppertaler SV die erste Niederlage in der Regionalliga-Saison einstecken. Mit 1:4 verlor das Team von Trainer Hüzeyfe Dogan bei der U21 des SC Paderborn.

Nur fünf Tage später duellierten sich die Wuppertaler erneut mit dem bislang stark aufspielenden Aufsteiger. Und diesmal setzten sie sich durch: Mit 2:1 gewann der WSV das Testspiel an der Oberbergischen Straße am Donnerstagmittag.

Insgesamt trafen sich beide Teams sogar schon zum dritten Mal in diesem Spieljahr. Einen Test im Rahmen der Sommervorbereitung entschied Wuppertal mit 4:2 für sich.

An diesem Donnerstag gab Trainer Dogan zwei Testspielern Einsatzzeit. Der frühere Bochumer Marco Terrazzino, der sich schon seit einiger Zeit bei den Bergischen fit hält, gehörte zur Startelf. Sportchef Gaetano Manno hatte eine Verpflichtung des erfahrenen Offensivmanns (73 Einsätze in der Bundesliga, 131 in der 2. Bundesliga) zuletzt nicht ausgeschlossen.

Zudem durfte sich Daniel Michel zeigen. Der junge Mittelfeldspieler stammt aus Schweden und spiel dort für IFK Uppsala in einer unterklassigen Liga. Gegen Paderborn II wurde Michel zur Pause eingewechselt - und erzielte kurz vor dem Abpfiff den Siegtreffer (89.). Kurzfristig scheint er aber kein Thema für die Wuppertaler zu sein.

"Daniel Michel hat die Woche mittrainiert und ist jetzt erst einmal nach Hause. Vielleicht wird er im Winter ja ein Thema", sagte Sportchef Manno gegenüber der Wuppertaler Rundschau.

Im Testspiel war der WSV zunächst in Rückstand geraten. Rafael Camprobin hatte die Ostwestfalen in 38 Minuten in Führung gebracht. Den Ausgleich erzielte Hüseyin Bulut kurz nach dem Beginn der Schlussphase (80.).

Nun bleibt Wuppertal etwas mehr als eine Woche, ehe es in der Regionalliga weitergeht. Am Freitag, 22. September (19.30 Uhr), trifft die Dogan-Elf auf den SC Wiedenbrück. Die zweite Mannschaft der Paderborner ist zeitgleich im Einsatz und gastiert bei der U23 von Borussia Mönchengladbach.