Fortuna Köln: Trainer des RWO-Gegners trainierte schon Oberhausen-Trio

Borussia Dortmund II 14:00 FC Viktoria Köln 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Am Samstag (16. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zum Topspiel in der Regionalliga West: RWO gegen Fortuna Köln. Dem Sieger winkt der Platz an der Sonne.

Seit dem 1. Juli 2022 ist Markus von Ahlen Trainer von Fortuna Köln. In 41 Spielen kann der 52-Jährige auf einen Punkteschnitt von 1,68 Zählern pro Partie verweisen. Doch mit Start dieser Saison steigt der Punkteschnitt. Warum? Weil die Fortuna unfassbar stark performt. Sechs Spiele, fünf Siege und nur eine Niederlage. So lautet die Ausbeute der Rheinländer vor dem Spitzenspiel (Samstag, 16. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Rot-Weiß Oberhausen. Dritter gegen Zweiter, vielleicht rund 5000 Zuschauer: Das Stadion Niederrhein bekommt mal wieder einen echten Regionalliga-Leckerbissen zu sehen. "Wir haben richtig Bock auf dieses Spiel. Wir wissen natürlich auch, dass das ein richtig guter Gegner ist. Die Oberhausener haben eine tolle Mannschaft mit viel individueller Klasse", sagt von Ahlen. Der Trainer der Fortuna weiß, wovon er spricht. Denn drei rot-weiße Kleeblätter, nämlich Moritz Stoppelkamp, Sven Kreyer und Tim Stappmann trainierte er einst selbst. "Moritz hatte ich bei 1860, Kreyer in der B- und Stappmann in der A-Jugend von Bayer Leverkusen unter meinen Fittichen. Ich weiß schon, wie gut diese Jungs sind (lacht)", verrät von Ahlen. Das ist eine top Mannschaft. Sie sind extrem spielstark. RWO war auch vor der Saison einer der Top-Favoriten und das bestätigen sie jetzt. Sie sind auch sehr heimstark in Verbindung mit ihrem lauten Publikum. Solche Spiele sind doch schön. Wir freuen uns drauf. Markus von Ahlen Aber auch seine Spieler sind sehr gut drauf. Das weiß auch der Ex-Profi. Aber, wie auch bei seinen Spielern - siehe RevierSport-Gespräch mit Arnold Budimbu - will von Ahlen auch nichts von einem Saisonziel, was da Aufstieg heißen könnte, wissen. Von Ahlen: "Wir befinden uns noch so jung in der Saison. Diese Frage können Sie mir nach elf oder zwölf Spielen stellen. Dann kann man die Mannschaften und die Liga besser einschätzen. Bis dahin bleibt unser Ziel dasselbe: Wir wollen Woche für Woche die Spiele gewinnen. Jedes Wochenende hat man die Chance aufs Neue drei Punkte zu holen. Und das wollen wir auch in Oberhausen." Dass das schwer wird, weiß auch von Ahlen. Er lobt die Mannschaft von Trainerkollege Jörn Nowak und sagt über RWO: "Das ist eine top Mannschaft. Sie sind extrem spielstark. RWO war auch vor der Saison einer der Top-Favoriten und das bestätigen sie jetzt. Sie sind auch sehr heimstark in Verbindung mit ihrem lauten Publikum. Solche Spiele sind doch schön. Wir freuen uns drauf."

Zur Startseite