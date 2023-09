RWO: Zweiter Geheimtest - diesmal Remis gegen Drittligist

RWO hat sich für die spielfreie Zeit was vorgenommen. Es gab bereits den zweiten Test gegen einen Drittligisten.

Nach dem 0:3 im Test gegen den Drittligisten Viktoria Köln versuchte sich Rot-Weiß Oberhausen in der spielfreien Woche erneut gegen einen Drittligisten.

Gegen den SC Verl gab es ein 0:0. Das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für die Verler, die einigen U21- und U19-Akteuren Spielpraxis verschafften, war es die Generalprobe vor dem nächsten Drittliga-Spiel gegen den MSV Duisburg (Freitag, 15. September, 19 Uhr in Duisburg).

Patrick Bauder, Sportlicher Leiter von RWO, bilanzierte gegenüber der NRZ: „Das war ein guter Test. Die Mannschaft hat alles rausgehauen, was angesichts der Temperaturen am Nachmittag nicht einfach war. Aber so ein Wetter kann dir auch noch am Spieltag passieren.“

Jörn Nowak betonte gegenüber der NRZ: „Wetter und Gegner waren sehr anspruchsvoll, dafür haben wir das sehr ordentlich gemacht. Wir mussten viele Wege gehen und haben dann aber leider unsere Umschaltmomente, von denen wir auch einige hatten, nicht so zielstrebig genutzt, damit etwas etwas Zählbares dabei herausspringt.“

Nach zwei anspruchsvollen Testpartien geht es für die Kleeblätter auch in der Regionalliga West sehr anspruchsvoll weiter. Denn im kommenden Heimspiel (Samstag, 16. September, 14 Uhr) wartet mit Fortuna Köln der Zweite auf RWO. Mit einem Sieg kann Oberhausen an der Fortuna vorbeiziehen.

So spielten RWO und der SC Verl

Verl: Müller - Guzy, N. Otto (77. Dugramaci), Pernot, Ochojski (77. Schubert) - Kammerbauer (58. Peters), Wosz, Mehlem (77. Menke), Neesen (77. Kaps) - Friedrich, Korniyenko (58. Haciyev)

RWO: Benz - Stappmann, Öztürk (68. Ezekwem), Klaß (68. Burghard), Montag (68. Kleinsorge) - Boche (60. Rexha), Ngyombo (60. Holthaus), Yalcin (68. März), Kefkir (68. Stoppelkamp), Donkor (60. März), Kreyer (68. Ruzgis)