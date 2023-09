RWO: Bauder über den Erfolgslauf und die Zukunft von Felix Herzenbruch

Rot-Weiß Oberhausen ist super in die Saison gestartet und und rangiert vor der ersten Länderspiel-Pause der Spielzeit auf Platz drei.

Patrick Bauder, Sportchef von Rot-Weiß Oberhausen, ist aktuell sehr zufrieden. Warum auch nicht? RWO liegt auf Platz drei, nur drei Punkte hinter dem Wuppertaler SV.

Noch mehr: Spielerverpflichtungen wie Oguzhan Kefkir oder Moritz Stoppelkamp funktionieren in Oberhausen. "Wir haben diese Jungs geholt, um mehr Qualität in den Kader zu bekommen, aber auch um die Stimmung hochzuhalten. Das sind alles saubere Charaktere", erklärt Patrick Bauder.

Auch er, der Sportchef, macht aktuell einen sehr guten Job an der Lindnerstraße. RevierSport hat mit dem 33-jährigen RWO-Manager gesprochen.

Patrick Bauder über...

... den Erfolgslauf: "Wir funktionieren aktuell als Mannschaft sehr gut. Alle Spieler Spieler und Mitarbeiter geben Vollgas. Alles für Rot-Weiß Oberhausen. Das gefällt mir sehr."

... das bisherige sportliche Abschneiden: "Trainer Jörn Nowak und sein Team machen eine hervorragende Arbeit. Wir spielen offensiv und attraktiv. Das hatten wir uns vor der Saison vorgenommen und setzen das nun um. Ich hoffe, dass wir diese Leistungen in den nächsten Wochen bestätigen können."

... Moritz Stoppelkamp: "So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Aber er ist nur so stark wie die Mannschaft. Aktuell funktioniert das sehr gut. Moritz Stoppelkamp hat so viel Erfahrung und ist ein Leader dieser Mannschaft. So muss das auch sein. Er kennt seine Rolle im Team."

Was er in Zukunft machen wird, weiß ich nicht. Aber er wird nicht bei Rot-Weiß Oberhausen unter Vertrag stehen. Patrick Bauder über Felix Herzenbruch

... die Ziele für die Saison: "Ich werde nicht müde, es immer wieder zu wiederholen: Wir wollen eine gute Runde spielen und werden dann sehen, wofür es langt. Es macht jetzt wirklich gar keinen Sinn, etwas rauszuhauen und sich dann daran messen zu lassen."

... Dauer-Trainingsgast Felix Herzenbruch: "Da kann ich mich auch nur wiederholen: "Herze" ist ein sehr sauberer Charakter, der keiner Mannschaft schlecht tut. Was er in Zukunft machen wird, weiß ich nicht. Aber er wird nicht bei Rot-Weiß Oberhausen unter Vertrag stehen. Wir sind mit unserem Kader zufrieden und werden personell nicht nachlegen."