Fortuna Köln: Bester Angriff, beste Abwehr - Von-Ahlen-Team marschiert weiter

Fortuna Köln gibt weiter Vollgas in der Regionalliga West. Am Samstag wurde der SV Lippstadt mit 1:4 im Gepäck nach Hause geschickt.

Fortuna Köln galt vor der Saison als die große Unbekannte in der Regionalliga West. Die Experten wussten nicht so recht, ob dieser Kölner Kader von Trainer Markus von Ahlen zu den von vielen genannten Top-Favoriten um Wuppertal, Aachen, Oberhausen und Rödinghausen auch dazuzuzählen ist.

Nach sechs Spieltagen muss man feststellen: Fortuna Köln gehört in diesen Kreis der Titel-Aspiranten. Sechs Spiele und 15 Punkte! Bester Sturm (15 Treffer), beste Abwehr (vier Gegentore). Die Fortuna bereitet ihren Fans große Freude. So auch beim jüngsten 4:1-Erfolg über Schlusslicht SV Lippstadt.

Von Ahlen bilanzierte: "Den Grundstock für den Sieg haben wir in der intensiven ersten Halbzeit gelegt. Wir haben sehr viel Aufwand betrieben und uns das 3:0 verdient. Wir haben Lippstadt hoch gepresst und sie nicht in ihr Spiel kommen lassen, wir haben phasenweise Ball und Gegner laufen lassen. Wir müssen demütig bleiben, als Verein und als Mannschaft. Symptomatisch ist, dass Leon den Schlusspunkt mit seinem Tor setzt, er hat dafür jeden Tag hart gearbeitet. Wir können jetzt mal kurz durchschnaufen. Und dann bereiten wir uns auf das Spiel bei RWO vor."

Derweil sagte Felix Bechthold, Trainer der Lippstädter: "Es war ein verdienter Sieg für die Fortuna. Sie sind sehr gut in die Saison gestartet, und wir hatten nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir hier Punkte für den Klassenerhalt holen werden. Wir sind in der ersten Halbzeit nicht in die Zweikämpfe gekommen, wir hatten zuviel Respekt. Teilweise fehlte uns auch die Spielintelligenz. Das dritte Gegentor vor der Pause war ein Nackenschlag. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt, auch wenn der Gegner einen Gang rausgenommen hat."

Die Statistik zum Spiel

Fortuna Köln: Weis, Langer, Scholz, Lanius, Ernst, Eze (70. Hölscher), Batarilo (71. Göcer), Stanilewicz (70. Kegel), Matter (61. Breitfelder), Budimbu, Steinkötter (61. Demaj).

SV Lippstadt: Westphal - Allmeroth, J. Munsters, Holtkamp (79. Zimpel), Maier (88. Neugebauer), N. Munsters (88. Kohl), Demirarslan, Lee, Ufuk, Kaiser (75. Franke), Örnek.

Schiedsrichter: Jonah Samuel Nije Besong.

Tore: 1:0 Stanilewicz (16.), 2:0 Batarilo (42.), 3:0 Lanius (45.), 3:1 Ufuk (74.), 4:1 Demaj (90.).

Zuschauer: 1733.