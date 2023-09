Schalke: U23 geht mit Sieg und Lasogga-Tor in die Länderspiel-Pause

Der FC Schalke 04 geht mit einem Erfolgserlebnis in die erste Länderspiel-Pause der laufenden Saison 2023/2024.

Zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, so lautet die Bilanz der Zweitvertretung des FC Schalke 04 nach dem 3:0-Heimsieg über den SV Rödinghausen und den damit insgesamt sechsten Regionalliga-West-Spiel der laufenden Saison 2023/2024.

"Wir sind froh, dass wir den ersten Heimsieg geholt haben. Ich bin sehr zufrieden mit den Jungs, weil wir es geschafft haben, 90 Minuten ganz sauber und konsequent zu spielen. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir noch viel Kontrolle und haben wenig zugelassen", bilanzierte S04-II-Trainer Jakob Fimpel, der sich auch über einen Treffer von Ex-Profi Pierre-Michel Lasogga - er erzielte das 2:0 per Elfmeter - freuen konnte.

"Die ersten 20 Minuten waren nicht optimal, aber danach hatte ich immer das Gefühl, das wir das Spiel drehen können, wenn wir ein Tor machen. Die Jungs haben wirklich alles gegeben und es versucht, aber natürlich spielt in dieser Situation, die nicht schön ist, auch der Kopf eine große Rolle. Es ist kein Wunschkonzert, aber wir müssen jetzt halt positiv bleiben und den Bock wieder umstoßen", sagte dagegen Rödinghausen-Trainer Carsten Rump, dessen Team bereits am kommenden Mittwoch im Westfalenpokal beim Landesligisten TSV Oerlinghausen wieder auf dem Platz stehen wird, gegenüber der "Neuen Westfälischen".

Er ergänzte: "Wir wollen diese Partie natürlich nutzen und uns danach in der einwöchigen Spielpause neu sammeln." Das nächste Spiel in der Regionalliga steht für den SV Rödinghausen am 16. September (Samstag, 14 Uhr) bei Alemannia Aachen an. Dann wird die Alemannia von einem neuen Trainer betreut.

Die Statistik zum Spiel

FC Schalke 04 II: Heekeren - van der Sloot, Boboy, Lasogga, Talabidi (73. T. Schmidt), Castelle (84. Anubodem), Albutat, Kaparos, Pöpperl (67. Amadin), Müller, E. Gyamfi (84. Tonye)

SV Rödinghausen: Albers - Flottmann, Hippe, Kurzen, Dacaj (78. Hoch), Töpken (53. Engelmann), Tia (65. Riemer), Horn, Wolff, Fehr (53. Safi), Hober (65. Schuster).

Schiedsrichter: Luca Maurer

Tore: 1:0 Popperl (7.), 2:0 Lasogga (20., Foulelfmeter), 3:0 Tonye (87.)

Zuschauer: 160