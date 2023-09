Alemannia Aachen spielte am 6. Spieltag der Regionalliga West 1:1 (0:0) beim Aufsteiger FC Gütersloh. Das sagte Aachens Interimscoach Reiner Plaßhenrich nach der Partie.

Auch im zweiten Spiel unter der Leitung des Interimstrainers Rainer Plaßhenrich gelang Alemannia Aachen kein Sieg. Mit 1:1 (0:0) trennten sich die Kaiserstädter vom FC Gütersloh am 6. Spieltag der Regionalliga West.

Damit rangiert die Alemannia vorerst auf dem zehnten Tabellenplatz. Erst ein Dreier konnte bislang geholt werden, die Aachener laufen ihren Ansprüchen hinterher. Gegen den FC Gütersloh erkämpfte sich Aachen ein Unentschieden, nachdem die Mannschaft von Rainer Plaßhenrich zeitweise in Unterzahl agieren musste.

Mit der ersten Halbzeit war Plaßhenrich nicht zufrieden: "In der Trainingswoche habe ich versucht, ein paar fußballerische Elemente zu implementieren, das konnten wir in der ersten Halbzeit nicht zeigen." In Durchgang steigerte sich seine Mannschaft, dies hob er lobend hervor. Besonders mit der Moral seiner Truppe, die nach einem groben Foulspiel von Kapitän Bastian Müller ab der 65. Minute mit einem Mann weniger agieren musste, war der Ex-Profi einverstanden:

FC Gütersloh: Peters - Schauerte, Beuckmann, Obst, Widdecke - Twardzik, Dantas - Esko (69. Kandic), Buckmaier (76. Lohmar), Rolf (76. Illig) - Freiberger (90. Ocansey) : Peters - Schauerte, Beuckmann, Obst, Widdecke - Twardzik, Dantas - Esko (69. Kandic), Buckmaier (76. Lohmar), Rolf (76. Illig) - Freiberger (90. Ocansey) Alemannia Aachen: Johnen - Winter, Dervisevic, Uzelac, Strujic - Müller, Baum (32. Herzog) - Schaub (76. Ramaj), Scepanik (60. Willms), Afamefuna (60. Heinz) - Brasnic (60. Peters) Tore: 1:0 Freiberger (47.), 1:1 Willms (86.) Zuschauer: 2517 Schiedsrichter: Cedric Gottschalk Gelbe Karten: Kandic - Herzog Gelb-Rote Karte: Lohmar (88.) Rote Karte: Müller (65.)

"Umso mehr haben wir das in der zweiten Hälfte gemacht und da muss ich meiner Mannschaft ein riesengroßes Kompliment machen. Mit zehn Mann das zu spielen, was wir uns seit der ersten Minute an vorgenommen hatten, das war wirklich gut." Der Interimscoach kritisierte jedoch das Abwehrverhalten beim Gegentreffer und den Platzverweis seines Kapitäns: "Leider gingen wir durch eine Unachtsamkeit in Rückstand und haben eine dämliche Rote Karte kassiert, dadurch wurde es etwas hektisch."

Es liegen ein paar turbulente Tage hinter uns. Reiner Plaßhenrich

Insgesamt zog Plaßhenrich aber ein versöhnliches Fazit: "Meine Mannschaft ist aber trotzdem ruhig geblieben und hat es dann hervorragend gespielt. So sind wir am Ende noch glücklich zum Ausgleich gekommen. Wir hatten danach noch Möglichkeiten, um sogar als Sieger nach Hause zu fahren."

Wie es für den 46-Jährigen weiter gehen wird, ist noch "völlig unklar". Es soll schon in der kommenden Woche ein neuer Cheftrainer am Tivoli vorgestellt werden. Nach RevierSport-Informationen ist Heiner Backhaus, aktuell Trainer des BFC Dynamo, der Wunschkandidat. Wie unsere Redaktion am Samstagabend erfuhr, soll Backhaus in der neuen Woche vorgestellt werden. Bei seinem aktuellen Klub BFC Dynamo wurde er am Samstag wegen "vereinsschädigendem Verhalten" vom Spiel- und Trainingsbetrieb freigestellt.

Nach der Länderspielpause geht es für die Alemannia am 7. Spieltag gegen den SV Rödinghausen (16. September, 14 Uhr). Dann wohl mit Trainer Heiner Backhaus an der Seitenlinie.