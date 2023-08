Regionalliga West: Rot Weiss Ahlen legt mit früherem Schalke-Talent nach

Rot Weiss Ahlen ist kurz vor dem Ende der Wechselzeit auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Ein früheres Schalke-Talent kommt aus dem Ausland.

Mit den Remis gegen den SC Wiedenbrück und SC Paderborn II holte Rot Weiss Ahlen zwar zuletzt die ersten beiden Punkte in der neuen Regionalliga-Saison. Aber: Nach fünf Spieltagen wartet RWA noch immer auf den ersten Sieg.

Mit nur drei geschossenen Toren drückt der Schuh vor allem in der Offensive. Dieser Harmlosigkeit setzen die Verantwortlichen nun einen weiteren Neuzugang entgegen. Berkan Firat wechselt an die Werse und soll das Spiel der Ahlener mit seiner Vielseitigkeit im Mittelfeld und seiner Kreativität beleben. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

Der 24-Jährige kommt vom türkischen Zweitligisten Adanaspor ins Münsterland. Dort verbrachte er die vergangenen drei Jahre. Zuvor spielte der gebürtige Bochumer für zwei Saisons in der U23 des FC Schalke 04. Er gehörte zum Kader, der 2019 die Rückkehr in die Regionalliga schaffte und lief insgesamt 43-mal für die Zweitvertretung der Königsblauen auf.

Jetzt setzt Firat seine Laufbahn in Ahlen fort. Seine Erfahrung deute daraufhin, "dass er in der Lage ist, Impulse zu setzen und das Spiel aktiv zu gestalten", freut sich der Verein über den Neuzugang.

Rot Weiss Ahlen: Transfers im Überblick

Zugänge: Luka Tankulic (SV Meppen), Alexander Cvetkovic, Yannick Debrah (beide Eintracht Trier), Yasin Altun (SV Lippstadt), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Kevin Coleman, Serhat Koruk (beide BSV Rehden), Derrick Kyere, Kosuke Tsuda (beide 1. FC Kaan-Marienborn), Maurice Buckesfeld (RW Koblenz), Exauce Andzouana (Alemannia Aachen), Berkan Firat (Adanaspor), Clinton Asare (VfB Homberg), Luis Ackermann (Victoria Clarholz), Levent Öztürk (Preußen Münster U19), Erik Lanfer (Schalke U19), Burak Camoglu, Ömer Uzun (beide vereinslos), Murat Keskinkilic, Ole Danszczyk, Lukas Krekeler, Emmanuel De Lemos (alle eigene U19)

Abgänge: Jan Holldack (1. FC Bocholt), Hüseyin Bulut (Wuppertaler SV), Felix Schlüsselburg, Lloyd-Addo Kuffour (beide FSV Zwickau), Gianluca Marzullo (SF Lotte), Patrik Twardzik (FC Gütersloh), Kevin Kahlert (TuS Uentrop), Christian Skoda (FSV Schöningen), Mike Pihl (Lüner SV), Francis Ubabuike, Elvin Kovac (beide CfR Pforzheim), Pascal Itter (FC Kray), Davud Tuma (SC Wiedenbrück), Serkan Temin (SV Lippstadt), Mordecai Zuhs (SV Rödinghausen), Yusuf Temin (SC Halle), Elmar Skrijelj (Westfalia Rhynern), André Dej (TuS Bövinghausen), Bajrush Osmani (ASC Dortmund), Nico Hecker, Till Brinkmann (beide Ziel unbekannt), Dominik Klann (1. FC Bocholt)