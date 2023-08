Rot-Weiß Oberhausen: Zufriedener Burghard trifft im Niederrheinpokal erstmals

Im Niederrheinpokal gegen Arminia Klosterhardt erzielte Dominik Burghard sein erstes Tor für Rot-Weiß Oberhausen. So sah der 19-Jährige die Partie.

Die erste Hürde im Niederrheinpokal hat Rot-Weiß Oberhausen glanzlos, aber souverän genommen. Mit dem Erfolg im Stadtduell gegen Arminia Klosterhardt aus der Landesliga holte RWO den vierten Pflichtspielsieg in Serie.

Für Dominik Burghard war es auch persönlich ein erfolgreicher Abend. Der Verteidiger, im Sommer aus der eigenen U19 gekommen, eröffnete beim 4:0-Erfolg mit seinem ersten Pflichtspieltreffer im Herrenbereich überhaupt die Partie.

"Das Spiel von den Jungs war gut, jeder hat alles versucht, ein Tor zu schießen", zeigte sich der Debütant in der Torschützenliste zufrieden. Im Vergleich zum letzten Ligaspiel gegen den FC Gütersloh rotierte Trainer Jörn Nowak fast komplett durch, weshalb auch Burghard von Beginn an ran durfte.

90 Minuten verteidigte der 19-Jährige für RWO und hielt mit dem Defensivverbund die Null. "Wir haben es dann in der zweiten Halbzeit ruhiger gespielt, in der ersten Halbzeit hatten wir viele Torchancen und hätten mehr Tore machen können", wusste auch der junge Verteidiger, der in der 11. Minute per Kopf das 1:0 markierte. "Das Ergebnis war auf jeden Fall verdient."

Klosterhardt "sehr motiviert" - RWO als nächstes in Düsseldorf

Ein Selbstläufer war das Duell mit dem Landesligisten aber nicht, die Arminia war ein durchaus unangenehmer Gegner für die Kleeblätter. "Sie waren sehr motiviert, haben ein gutes Spiel gemacht und alles reingeworfen", beschrieb Burghard, der gegen die Klosterhardter nicht nur als Torschütze, sondern auch im Rückwärtsgang gefordert war.

In der Liga spielte Burghard in der bisherigen Saison 45 Minuten, gegen den SC Wiedenbrück gab er in der zweiten Halbzeit sein Debüt. Als nächstes geht es für RWO schon am Freitag (1. September, 19.30 Uhr) zur Reserve von Fortuna Düsseldorf II. "Das ist ein wahrscheinlich tief stehender Gegner, der schnelle Spieler für einzelne Nadelstiche hat", erwartet Burghard einen unangenehmen Gegner. "Es wird wieder ein schwieriges Spiel, auf dass wir uns freuen." Und nach den 90 Minuten vielleicht auch über den nächsten Sieg.