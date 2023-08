Regionalliga West: Sechs-Tore-Spektaktel - Gladbach II düpiert Rödinghausen

Borussia Mönchengladbach II hat den ersten Saisonsieg eingefahren. Mit 4:2 siegte der Fohlen-Nachwuchs beim SV Rödinghausen.

Erster Saisonsieg und das in dieser Form: Die U23-Reserve des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach entschied das Sechs-Tore-Spektakel beim SV Rödinghausen mit 4:2 für sich.

"Das war ein extrem wichtiger Sieg. Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft unbedingt wollte. Sie hat sich für die vergangenen Wochen belohnt. Da ist es an diesem Tag auch nicht so wichtig, wie der Spielverlauf war, sondern vielmehr, dass wir drei Punkte einfahren konnten", bilanzierte Gladbach-II-Trainer Eugen Polanski.

Die Borussen erwischten keinen guten Start und mussten jeweils einem 0:1- und 1:2-Rückstand hinterherlaufen. Doch immer wieder kam Mönchengladbach zurück. Noch vor der Pause konnte die Borussia das 2:2 erzielen.

Nach dem Seitenwechsel lief es noch deutlich besser beim Gladbacher Nachwuchs. "Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Sie haben aus den Fehlern der vergangenen Wochen dazugelernt, nur einen Torschuss zugelassen und deutlich bessere Passagen im eigenen Ballbesitz kreiert", lobte Polanski.

Mika Schroers, der erst vor der Pause das 2:2 erzielte, brachte die kleinen Fohlen auch nach der Pause in Führung. Ingyom Jung machte dann in einer engen Partie in der Nachspielzeit alles klar. Am Sonntag (3. September, 14 Uhr) steht für Borussias U23 das Derby gegen den Nachwuchs des 1. FC Köln an.

Die Statistik zum Spiel

SV Rödinghausen: Albers - Choroba (58. Tia), Flottmann, Hippe, Hober (68. Hoch) - Dacaj (67. Bajric), Schuster (81. Wolff) - Fehr (58. Safi), Töpken, Kurzen

Borussia Mönchengladbach II: Olschowsky – Walde (70. Jung), Deumi Nappi, Andreas, Kemper – Korb, Reitz – Asallari (44. Büyükarslan), Schroers (70. Hoogewerf) – Naderi (70. Telalovic), Kader (86. Fukuda)

Schiedsrichter: Florian Visse

Tore: 1:0 Schuster (15.), 1:1 Kader (18.), 2:1 Fehr (19.), 2:2 Schroers (27.), 2:3 Schroers (50.), 2:4 Jung (90.+2)

Zuschauer: 710