RWO: Tanju Öztürk über Oberhausens Siegesserie und den Niederrheinpokal

Zuletzt holte Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West drei Siege in Serie. RWO-Verteidiger Tanju Öztürk sprach über den positiven Trend und die erste Runde des Niederrheinpokals.

Nach jeweils zwei 4:1-Erfolgen gegen den SV Lippstadt und Alemannia Aachen holte Rot-Weiß Oberhausen am 5. Spieltag der Regionalliga West durch das 2:0 (1:0) gegen Aufsteiger FC Gütersloh den bereits dritten Sieg in Folge. RWO-Verteidiger Tanju Öztürk sprach über die positive Serie und die anstehende erste Runde des Niederrheinpokals.

Gegen Gütersloh spielte Öztürk über die gesamten 90 Minuten und war durch seine starke Leistung in der Defensive mit dafür verantwortlich, dass die Null bei seiner Mannschaft stehen blieb. Auch die kommenden Partien will der 34-Jährige erfolgreich gestalten.

„Wir müssen jedes Spiel ernst nehmen und dabei ist es ganz egal, gegen wen wir spielen. Durch die letzten drei Siege hat die Mannschaft viel Selbstvertrauen getankt. Beim Fußball ist es so, dass, wenn man viele Spiele gewinnt, einem dann auch mehr Dinge gelingen. Unser Ziel ist es, uns in den kommenden Wochen noch mehr Selbstvertrauen zu holen”, erklärte Öztürk.

Für Oberhausen geht es am Dienstag in der ersten Runde des Niederrheinpokals weiter, bevor in der Liga am kommenden Freitag die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf II wartet. Im vergangenen Jahr erreichte RWO das Finale im Niederrheinpokal, verlor jedoch mit 0:2 gegen Rot-Weiss Essen.

Wir werden Arminia Klosterhardt als Gegner sehr ernst nehmen und wollen natürlich eine Runde weiterkommen, alles andere wäre schwachsinnig zu sagen. Tanju Öztürk

Der Gewinner des Niederrheinpokals qualifiziert sich für die Teilnahme im DFB-Pokal. Ein weiterer Grund, warum Öztürk das anstehende Spiel gegen Landesligist Arminia Klosterhardt nicht auf die leichte Schulter nimmt.

„Auch wenn es eine Floskel ist, denken wir auch im Niederrheinpokal von Spiel zu Spiel. Wir werden Arminia Klosterhardt als Gegner sehr ernst nehmen und wollen natürlich eine Runde weiterkommen, alles andere wäre schwachsinnig zu sagen”, verriet der Innenverteidiger.

Auch Oberhausens Cheftrainer Jörn Nowak sprach nach den jüngsten Erfolgen darüber, dass die Oberhausener mit breiter Brust in die kommenden Partien gehen werden. „Wir werden in eine schwierige Englische Woche starten und darauf werden wir uns vorbereiten. Wir wollen an den jüngsten Ergebnissen anknüpfen”, erklärte Nowak.

