Rot Weiss Ahlen: Ehemaliger Zweitligaspieler unterschreibt an der Werse

Rot Weiss Ahlen ist auf der Suche nach weiteren Verstärkungen fündig geworden. Ein Ex-Profi unterschrieb an der Werse.

Dass Rot Weiss Ahlen längst noch nicht mit der Kaderplanung fertig ist, betonte Orhan Özkara bereits vor wenigen Tagen gegenüber RevierSport.

Der RWA-Sportchef erklärte: "Allen voran in der Defensive wollen wir etwas machen. Wir haben weder auf der linken noch rechten Abwehrseite einen Konkurrenzkampf. Da brauchen wir einen, der im Idealfall beide Seiten spielen und die Konkurrenzsituation erhöhen kann. Zudem würden wir gerne noch einen zentralen Mann, der auf der Achter-Position spielen kann, im Kader begrüßen. Wir beobachten da den Markt intensiv."

Und, siehe da: Die Münsterländer wurden fündig. Ahlen verpflichtete einen Spieler, der seit März 2023 vereinslos ist, aber eine vielversprechende Vita mitbringt.

Es handelt sich um den 26-jährigen Burak Camoglu. Der Rechtsverteidiger stand bis März 2023 in der Türkei bei Adanaspor unter Vertrag und spielte zuvor für Hatayspor.

Vor seinem Wechsel in die Türkei stand der gebürtige Kamener vier Jahre bei Borussia Dortmund II und drei Spielzeiten beim Karlsruher SC unter Vertrag. Camoglu bestritt insgesamt 14 Spiele in der 2. Bundesliga, 54 Partien in der 3. Liga, 57 Begegnungen in der Regionalliga und verbuchte immerhin auch 20 Einsätze in der Süper Lig.

"Wir freuen uns, einen vielversprechenden Neuzugang in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Wenn man in Buraks Vita schaut, dann sieht man, dass der Junge einiges erlebt hat. Für uns ist das eine klare Verstärkung. Er ist mit 26 Jahren im besten Fußballalter und wird Vollgas geben. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat", sagt Özkara.

Rot Weiss Ahlen ist mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen in die Regionalliga-West-Saison 2023/2024 gestartet. Am Freitag, dann schon mit Zugang Camoglu, wollen die Ahlener im Derby beim SC Wiedenbrück (19 Uhr, Jahnstadion) die nächsten Punkte einsammeln - am Besten in Form des ersten Saisonsieges.