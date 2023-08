Wuppertaler SV: "Muss nicht so spannend sein" - Hagemann und Saric wieder dabei

Mit vier Siegen ist der Wuppertaler SV perfekt gestartet, als nächstes geht es zum 1. FC Köln II. Das erwarten Trainer Hüzeyfe Dogan und Verteidiger Niklas Dams.

Am 5. Spieltag der Regionalliga West fährt der Wuppertaler SV mit einer makellosen Bilanz zum 1. FC Köln II. Gegen die U21 des Bundesligisten holte der WSV in der Vorsaison nur einen Zähler.

"Wir fahren mit vier Siegen im Rücken dahin und die Situation wird eine ganz andere sein", zog Trainer Hüzeyfe Dogan auf der Pressekonferenz des Klubs einen Vergleich zur letzten Saison, als die Wuppertaler noch unter Björn Mehnerts Leitung 1:2 bei der Kölner Reserve unterlagen. Auf die leichte Schulter nimmt der Spitzenreiter die Kölner nicht. "Wir erwarten eine technisch spielstarke Mannschaft aus Köln und freuen uns auf die Partie."

Die Personallage an der Wupper hat sich unter der Woche leicht verbessert, Kevin Hagemann und Semir Saric kehrten ins Training zurück und sind wieder Optionen für den Kader. Philipp Hanke, Jef Tchouangue und Lukas Demming fallen weiter aus.

Auf der linken Seite wird Mert Göckan wieder beginnen dürfen. „Er hat gut reingefunden. Über seine Seite lassen wir wenig zu, er ist ein anderer Spielertyp als Hagemann“, lobte Dogan den Neuzugang von der Düsseldorfer Reserve. Da Hagemann noch nicht bei 100 Prozent ist, bleibt Göckan in der Startelf, verriet der WSV-Coach.

In der Defensive wird Niklas Dams erneut in der Dreierkette verteidigen. „Jeder von uns dreien, die bis jetzt hinten gespielt haben, hat den Anspruch, Führung zu übernehmen“, wehrte sich der 33-jährige Innenverteidiger, der in den ersten vier Spielen jeweils in der Startelf stand, gegen die Bezeichnung Abwehrchef.

Für den erfahrenen Verteidiger sind Reservemannschaften nichts Unbekanntes, er selbst spielte bis zum Sommer bei Borussia Dortmund II. „Es gibt Unterschiede zwischen U-Mannschaften und anderen, die Spieler sind meist sehr gut ausgebildet. Ein anderer Punkt ist, dass sie einen großen Pool an Spielern haben“, erläuterte Dams. „Es sind andere Spiele, entsprechend muss man sich gut vorbereiten.“

Galerie mit Jubelbildern soll wachsen

Bisher hat der WSV mit seinen späten Toren für Aufsehen gesorgt. „Auf der einen Seite wollen wir natürlich auch früher Tore schießen, auf der anderen Seite gibt es einem auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man ist jederzeit für ein Tor gut“, erklärte der Verteidiger. „Ich denke, was dieser Wille ausmacht, hat man in den letzten Spielen gesehen. Das sind sehr emotionale Siege, aber es muss nicht immer so spannend sein“, gab er zu.

Sollte es bei den Kölnern erneut zum Sieg reichen, könnte sich eine Sammlung der WSV-Mannschaft vergrößern. „Wir haben definitiv ein kleines Ritual als Motivation. Die Bilder, die wir mit den Fans zusammen machen, haben einen Ort, wo wir sie aufhängen und regelmäßig sehen“, verriet Dams. Und ergänzte: „Ich hoffe, dass da noch einige Bilder hinzukommen werden.“ Eines davon womöglich aus dem Franz-Kremer-Stadion.