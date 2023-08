Schalke U23: "Vor so einer Kulisse zu spielen, ist in der Liga eine Ausnahme"

Der FC Schalke 04 reist am Freitag (25. August, 19.30 Uhr) zu Alemannia Aachen. Die Vorfreude auf das Spiel am Tivoli ist groß.

2:5 gegen Bocholt, 2:2 in Düren, 1:3 gegen Wuppertal und 6:3 in Mönchengladbach: Wenn die U23 des FC Schalke 04 in dieser Saison im Regionalliga-West-Einsatz ist, dann sind Tore garantiert.

Am Freitagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es zu Alemannia Aachen. 10.000 bis 15.000 Zuschauer werden auf dem Tivoli erwartet.

RevierSport hat im Vorfeld des Schalker Gangs in die Kaiserstadt mit S04-II-Trainer Jakob Fimpel gesprochen.

Jakob Fimpel, wie groß ist die Vorfreude auf das Aachen-Spiel und den Tivoli?

Die Vorfreude ist riesengroß! Die Jungs freuen sich die ganze Woche drauf. Vor seiner Kulisse zu spielen, ist in der Liga eine Ausnahme. Wir wollen das am Freitagabend für uns nutzen.

Bei der Alemannia ist es schon frühzeitig unruhig. Trauen Sie dieser Mannschaft trotzdem noch den Aufstieg zu?

Es sind jetzt vier Spieltage gespielt. Und es ist dementsprechend noch nichts passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Aachener noch ordentlich ins Rollen kommen, wenn sie ein paar Spiele hintereinander gewinnen. Die Qualität im Kader ist vorhanden.

Wie schätzen Sie die Alemannia ein?

Individuell gesehen, ist das eine sehr gut besetzte Mannschaft. Das gilt auch für die Breite. Sie haben immer Waffen, um ein Spiel zu entscheiden. Aber wir wollen viel mehr auf uns schauen.

Schalke erntet für seine Auftritte viel Lob. Was ist drin für die U23 - mehr als nur der Klassenerhalt?

Das wird ja oft nur an Ergebnissen gemessen. Ich glaube schon, dass die ersten vier Spieltage gezeigt haben, für was wir stehen wollen. Das ist die Offensivfreude, Chancen erarbeiten, Tore schießen und Spaß haben. Wir wollen unsere Schritte machen und die Jungs auf die nächste Stufe bringen.

Wie sieht die personelle Lage aus?

Neben den Langzeitverletzten Romeo Ferreira, Andreas Ivan, Nicholas Engels und Tim Giesen fallen auch Alexander Kopf und Bleron Krasniqi aus.