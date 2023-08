SV Lippstadt: Tabellenletzter! Sportchef äußert sich zum Trainer und möglichen Verstärkungen

Diesen Saisonstart hatte sich der SV Lippstadt ganz anders vorgestellt. Nach vier Spieltagen steht der Regionalligist bei null Punkten. Wir haben mit dem Sportchef gesprochen.

0:2 gegen SSVg Velbert, 1:3 gegen Alemannia Aachen, 1:4 gegen Rot-Weiß Oberhausen und 1:2 gegen FC Gütersloh: Der SV Lippstadt wartet als einzige Regionalliga-West-Mannschaft noch auf den ersten Punkt der Saison 2023/2024.

Am Samstag (26. August, 14 Uhr) gastiert die Zweitvertretung des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf beim Tabellenletzten der Regionalliga West.

Dirk Brökelmann, Sportchef des SV Lippstadt, äußert sich gegenüber RevierSport zur aktuellen Lage rund um den Bruchhbaum.

Dirk Brökelmann, Hand aufs Herz: Hätten Sie solch einen fatalen Saisonstart für möglich gehalten?

Natürlich geht uns das auch alles sehr nah, das ist doch klar. Wir sprechen das intern auch klar und deutlich an. Wir sind ja nicht blauäugig. Gegen Velbert haben wir ein schlechtes Spiel gemacht. Gegen Aachen und Oberhausen waren wir nur stellenweise im Spiel, in Gütersloh müssen wir eigentlich gewinnen, verlieren aber am Ende auch mit 1:2. Dass das ein hartes Jahr für uns wird, war uns allen klar. Die Liga ist noch stärker geworden. Die Mannschaften, die mit uns auf Augenhöhe waren, konnten auf dem Transfermarkt mehr als wir investieren. Da können wir nicht mithalten.

Wir haben letztes Jahr die beste Regionalliga-Saison der Lippstädter Vereinsgeschichte gespielt, dann werden wir uns sicherlich nicht nach vier verlorenen Spielen mit dem Trainer beschäftigen. Das ist absoluter Irrsinn! Dirk Brökelmann

Stichwort Transfers: Passiert da noch bis zum 1. September etwas?

Zwei Spieler würden uns guttun, keine Frage. Aber da brauchen wir Qualität und Erfahrung, keine Jungs, die den Kader auffüllen. Aktuell, Stand 23. August, wird das aber nichts. Wir haben dafür kein Geld, um solche Leute, die mir und Trainer Felix Bechthold vorschweben, nach Lippstadt zu holen. Wir akzeptieren und respektieren die Entscheidungen des Vereins. Vielleicht können die Verantwortlichen aber noch Geld generieren. Wenn das möglich wäre, dann würden wir uns sehr gerne mit erfahrenen Spielern verstärken.

Helge Hohl ist bei Alemannia Aachen nach vier Spieltagen seinen Trainerjob losgeworden. Wie steht es eigentlich um Coach Bechthold?

Die Trainerfrage können wir uns absolut klemmen. Felix Bechthold sehe ich jeden Tag im Training. Er arbeitet unheimlich intensiv und gut. Wir haben letztes Jahr die beste Regionalliga-Saison der Lippstädter Vereinsgeschichte gespielt, dann werden wir uns sicherlich nicht nach vier verlorenen Spielen mit dem Trainer beschäftigen. Das ist absoluter Irrsinn!

Fortuna Düsseldorf U23 kommt: Was für einen Gegner erwarten Sie?

Für uns ist das ein Gegner, den wir schlagen können. Wir haben immer gerne gegen die Düsseldorfer gespielt. Aber es ist auch eine typische U-Mannschaft, da weiß man nie, mit welchem Spielermaterial sie antreten werden. So oder so: Für uns gilt es, in diesem Heimspiel die ersten Saisonpunkte einzufahren.