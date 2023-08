Regionalliga West: Neun Treffer im Schalke-II-Spiel, Bocholt siegt, Ahlen punktet erstmals

Sieben Spiele standen in der Regionalliga West auf dem Programm. Und die hatten Platzverweise, Torspektakel und späte Tore zu bieten.

4. Spieltag in der Regionalliga West. Bereits am Freitagabend feierten Rot-Weiß Oberhausen (4:1 gegen Alemannia Aachen) und Aufsteiger FC Gütersloh (2:1 gegen den SV Lippstadt) Heimsiege.

Nun wurde der Spieltag komplettiert, sieben Partien standen auf dem Programm. Unter anderem mit dem Duell der bis dato sieglosen Reservemannschaften von Borussia Mönchengladbach und Schalke 04.

Die Borussia erwischte einen Traumstart und ging bereits in der 3. Minute in Führung. Ryan-Don Naderi brachte die Gladbacher in Führung. Doch die Schalker hatten da etwas gegen, allen voran Niklas Castelle. Der Angreifer wusste seinen Startelfeinsatz zu nutzen und drehte die Partie mit drei Treffern (18./25./47.) fast im Alleingang.

Der wenige Minuten zuvor eingewechselte Cagatay Kader brachte die Borussia dann wieder ins Spiel (55.), aber Schalke wollte den Sieg unbedingt und legte durch Paul Pöpperl (70.) das 4:2 nach. Doch auch das war keine Garantie, in der 80. Minute verkürzte Gladbach durch Semir Telalovic erneut, ehe Yannick Tonye (85.) und Ngufor Anubodem in der Nachspielzeit den 6:3-Endstand aus Schalker Sicht erzielte und den ersten Saisonsieg sicherte.

Später Ausgleich von Velbert - Ahlen holt dramatisch einen Punkt

Der bisherige Tabellenführer Fortuna Köln musste gegen den SC Wiedenbrück seine erste Niederlage schlucken. Emre Aydinel traf zehn Minuten vor Schluss zum 1:0-Auswärtssieg für den SCW.

Für Rot Weiss Ahlen ist die Suche nach dem ersten Zähler beendet. Gegen die U21 des SC Paderborn 07 zeigte sich die Mannschaft von Daniel Brinkmann besser als zu Saisonbeginn, in der Offensive fehlte aber weiter die Durchschlagskraft: das Tor von Dominik Bilogrevic kurz vor der Halbzeit reichte den Paderbornern lange zur Führung, doch mit der letzten Aktion glich Jannik Borgmann aus (90.+8).

Wuppertal neuer Tabellenführer

Beim 1. FC Bocholt sahen die Zuschauer der Partie gegen Aufsteiger Wegberg-Beeck eine lebhafte Anfangsphase. Nach knapp fünf Minuten brachte Jan Holldack die Hausherren in Führung, Marc Kleefisch glich aus (17.). Dann sah FCB-Stürmer Malek Fakhro innerhalb einer Minute zweimal Gelb und wurde wegen Diskutierens vom Feld gestellt (23.).

Nach der Pause waren es dennoch die Bocholter, die erneut in Führung gingen. Der eingewechselte Willi Reincke (64.) stellte auf 2:1, auch die konnte Wegberg - diesmal durch Shpend Hasani - ausgleichen (71.). Das 3:2, das Marko Stojanovic erzielte (76.), konnte Bocholt in Unterzahl dann über die Zeit bringen.

Die SSVg Velbert sicherte sich erneut mit einem Tor in der Nachspielzeit einen Zähler. Bei Fortuna Düsseldorf II hatten die Velberter erst in der 78. Minute das 0:1 kassiert, dank Markus Pazurek aber ausgeglichen (90.+2). Der 1. FC Düren und der 1. FC Köln II trennten sich 1:1. Der Wuppertaler SV feierte ein spätes 1:0 und ist neuer Tabellenführer.