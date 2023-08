Regionalliga West: Aus Bochum - SSVg Velbert verpflichtet einen neuen Stürmer

Die Sport- und Spielvereinigung Velbert hat einen neuen Spieler verpflichtet. Pünktlich vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf kommt ein Stürmer.

Die SSVg Velbert hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und sich in der Offensive mit Stürmer Florian Berisha verstärkt.

Berisha, der in der Jugend bei Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde, schnürte seine Schuhe zuletzt in der U19-Bundesliga-West für den VfL Bochum. Im Trikot des VfL kam der 19-Jährige auf zwölf Torbeteiligungen in 24 Spielen. Acht Tore erzielte er dabei selbst, vier weitere legte er seinen Mitspielern auf.

"Wir freuen uns mit Florian einen weiteren talentierten Spieler verpflichtet zu haben, der uns in der Offensive zusätzliche Flexibilität und Alternativen bieten wird", erklärt Velberts Boss Oliver Kuhn. Berisha unterschrieb in Velbert einen Vertrag bis zum Sommer 2024, inklusive einer Option auf eine weitere Saison.

Für den Aufsteiger, vielleicht dann schon mit Zugang Berisha, geht es am Samstag (19. August, 14 Uhr) ins Paul-Janes-Stadion nach Düsseldorf. Hier wartet dann die U23-Mannschaft des Zweitligisten Fortuna auf das Team von SSVg-Coach Dimitrios Pappas. Die Düsseldorfer haben nach drei Begegnungen drei Zähler auf dem Konto, Velbert kommt mit vier Punkten aus zwei Spielen.

"In dieser Liga gibt es keine leichten Spiele für uns. Wir müssen immer an die Leistungsgrenze gehen, um uns am Ende einer Partie mit Punkten zu belohnen", betonte Pappas bereits mehrfach.

Das große Saisonziel Klassenerhalt steht bei der SSVg an oberster Stelle. Pappas: "Wir müssen uns in dieser Liga schnell an das Tempo gewöhnen und uns stetig weiterentwicklen. Wenn wir unsere Schwächen minimieren und Stärken nochmal verbessern, dann werden wir unsere Ziele auch erreichen."

Zumindest der Auftaktsieg gegen Lippstadt und das 2:2 bei Rot-Weiß Oberhausen machen aktuell allen Leuten, die es mit dem Aufsteiger SSVg Velbert halten, viel Mut, dass das Pappas-Team mindestens vier Mannschaften in der Tabelle hinter sich lässt. Als direkter Konkurrent um den Klassenerhalt gilt dabei auch der nächste Gegner: Fortuna Düsseldorf II.