Gladbach II: "Es ist rein defensiv immer ein Brett, gegen Schalke zu spielen"

4. Spieltag in der Regionalliga West: Hier kommt es am Samstag (19. August, 14 Uhr) zum Duell der U23-Mannschaften zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04.

Zumindest nach den ersten drei Spielen in der Regionalliga-West-Saison 2023/2024 haben die Zweitvertretungen des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und des Zweitliga-Vertreters FC Schalke 04 einiges gemeinsam.

Beide U23-Teams holten bis dato nur einen Punkt und schossen in drei Partien fünf Tore. Das aktuelle Resultat: Sowohl Gladbach II als auch Schalke II liegen auf einem Abstiegsplatz. Am 4. Spieltag (19. August, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zum direkten Vergleich im Mönchengladbacher Grenzlandstadion.

Für die von Eugen Polanski trainierte Borussia gab es zuletzt beim 2:2-Remis in Aachen den ersten Saisonpunkt. "Die erste Halbzeit war nicht top, da haben wir noch Verbesserungspotenzial. Nach der Pause haben wir dann guten Fußball gespielt. Das, was wir gut machen, müssen wir nun mit Endprodukten finalisieren. Wir müssen die letzten Pässe an den Mann bringen, um mehr in die Box zu gelangen und zu Torabschlüssen zu kommen. Insgesamt ist aber auf jeden Fall eine gute Tendenz erkennbar", sagt Polanski vor dem Spiel gegen Schalkes U23.

Diese hält der 37-jährige Ex-Bundesligaprofi auf jeden Fall für sehr stark und warnt seine Schützlinge vor dem Gast aus Gelsenkirchen. "Die Schalker spielen wie bereits in der vorigen Saison extrem offensiv und suchen Lösungen immer wieder aktiv nach vorne", meint Polanski. Darüber hinaus seien die Knappen in ihrem Spiel sehr variabel, was sie nur schwer ausrechenbar mache. "Entsprechend ist es rein defensiv immer ein Brett, gegen Schalke zu spielen."

Auf Abwehrspieler Yassir Atty wird Polanski gegen S04 verzichten muss. Torhüter Maximilian Brüll hingegen kehrt nach seiner abgesessenen Rotsperre wieder zurück. Hinter dem Einsatz von Offensivkraft Jacob Italiano, der zuletzt verletzungsbedingt gefehlt hatte, steht momentan ein Fragezeichen. Polanski: "Bei ihm warten wir noch ab, ob es für Samstag reicht."