SV Rödinghausen: Simon Engelmann noch ohne Torerfolg - Das sagt der Sportchef

Der SV Rödinghausen ist mit sechs von neun möglichen Punkten in die Saison gestartet. Dabei erzielte der SVR vier Treffer. Simon Engelmann gehörte noch nicht zu den Torschützen.

Der SV Rödinghausen gehört zweifelsohne zu den Top-Mannschaften in der Regionalliga West. Wie stark die Mannschaft ist, zeigte das Team von Trainer Carsten Rump schon an den ersten drei Spieltagen. Zwei der drei Partien wurden gewonnen.

Am Samstag (19. August, 14 Uhr) geht es nach Velbert zum Topspiel gegen den Wuppertaler SV, der bis dato alle seine drei Begegnungen gewann. "Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel. Es wird mit Sicherheit eine coole Atmosphäre in Velbert herrschen", sagt Alexander Müller, Rödinghausens Sportchef. "Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich gut kennen. Da wird es keine Überraschungen geben. Ich erwarte ein sehr enges Spiel und hoffe, dass wir etwas Zählbares mitnehmen werden."

Der WSV will nach Platz drei und zwei in den letzten beiden Spielzeiten endlich aufsteigen und macht daraus auch kein Geheimnis. Müller verwundert dies keinesfalls. "Sie haben einen sehr guten und erfahrenen Kader. Die Qualität konnte man schon an den ersten Spieltagen sehen. Diese Last-Minute-Siege unterstreichen eine große Mentalität, die die Wuppertaler besitzen."

Die Rödinghauser brauchen sich vor dem WSV jedoch nicht verstecken. Auch sie verfügen über einen guten Kader, in dem natürlich auch unter anderem Simon Engelmann steht. Der Stürmer, der im Sommer 2023 von Rot-Weiss Essen zum SVR zurückkehrte, wartet aber nach drei Ligaspielen und einem Westfalenpokal-Einsatz noch auf sein erstes Saisontor.

"Das Tor wird schon kommen. Da machen wir uns bei Simon überhaupt keine Gedanken", betont Müller. "Er macht das bisher gut und arbeitet für die Mannschaft. So konnte sich zuletzt dann zum Beispiel Thilo Töpken mit drei Toren in Szene setzen. Wir werden Simon Engelmann nicht nur nach Toren messen. Das weiß er auch."

Noch zwei Wochen hat das Sommer-Transferfenster geöffnet. In Rödinghausen ist in Sachen Zu- oder Abgänge aber nichts mehr geplant. "Wir sind gut aufgestellt und mit unserem Kader sehr zufrieden." Kevin Hoffmeier, der sich einen Kreuzbandriss zuzog, ist aktuell der einzige Spieler, der Trainer Carsten Rump nicht zur Verfügung steht.