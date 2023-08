Nach zwei sieglosen Partien zum Auftakt feierte Rot-Weiß Oberhausen beim SV Lippstadt den ersten Saisonsieg. Oguzhan Kefkir war nach der Partie erleichtert.

Eine Niederlage, ein Remis, ein Sieg: Das ist die bisherige Bilanz von Rot-Weiß Oberhausen in der laufenden Regionalliga West-Saison. Die Freude über den 4:1-Auswärtsdreier beim SV Lippstadt war auf Seiten der Kleeblätter dementsprechend groß, ein Fehlstart konnte abgewendet werden.

Oguzhan Kefkir, vor der Spielzeit von Rot-Weiss Essen gekommen, war mit einer Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:0 maßgeblich am Erfolg beteiligt. "Nach dem Saisonstart, den wir uns anders vorgestellt hatten, ist der Sieg gegen Lippstadt natürlich eine große Erleichterung", so der 31-Jährige. "Im Großen und Ganzen haben wir das Spiel dominiert, uns endlich für den Aufwand belohnt und den Bann gebrochen."

Eine über weite Strecken spielerische Dominanz legte RWO bereits in den Partien gegen Wiedenbrück und Velbert an den Tag. Dennoch sorgten Unkonzentriertheiten und mangelhafte Chancenverwertung dafür, dass die Oberhausener vor der Lippstadt-Partie nur einen Punkt auf dem Konto hatten. Auch gegen den SVL erlaubte sich RWO wieder eine Schwächephase, die mit einem Gegentreffer bestraft wurde.

Kefkir sieht in diesen Bereichen daher ebenfalls noch Steigerungsbedarf. "Solche Phasen dürfen uns in Zukunft nicht passieren. Wir müssen das Spiel weiter im Griff haben, den Gegner die ganzen 90 Minuten ernst nehmen und immer auf das nächste Tor gehen."

Es ist auf jeden Fall ein Highlight-Spiel, Freitag Abend bei uns zu Hause aufzulaufen mit den tollen Fans im Rücken. Oguzhan Kefkir über das anstehende Spiel gegen Alemannia Aachen

Die RWO-Offensivabteilung macht jedenfalls bereits nach drei Spieltagen Lust auf mehr. Die Neuzugänge Kefkir, Marius Kleinsorge und Moritz Stoppelkamp, die hinter Sturmspitze Sven Kreyer wirbeln, kombinieren eine Menge Torgefahr. "Vorne, vor allem mit 'Stoppel' (Moritz Stoppelkamp, Anm. d. Red.) hat es vom ersten Tag an im Training schon harmoniert und das setzen wir in jedem Spiel um. Wir wollen für Furore sorgen und Kreativität erzeugen", so Kefkir weiter.

Am kommenden Spieltag wartet mit Alemannia Aachen ein starkes Kaliber auf die Kleeblätter (18. August, 19.30 Uhr). Der RWO-Flügelspieler freut sich auf das Duell: "Es ist auf jeden Fall ein Highlight-Spiel, Freitagabend bei uns zu Hause aufzulaufen mit den tollen Fans im Rücken. Umso wichtiger war es, die drei Punkte aus Lippstadt mitzunehmen, um mit Euphorie in das Match gegen Aachen zu gehen."