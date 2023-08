Regionalliga West: Düsseldorf II schießt Wiedenbrück ab, Ahlen bleibt punktlos, Rödinghausen siegt

3. Spieltag in der Regionalliga West. Während Düsseldorf II spektakulär seinen ersten Sieg einfährt, legt Rot Weiss Ahlen einen Fehlstart hin. Der SV Rödinghausen siegt.

Auch am Pokal-Wochenende macht die Regionalliga West keine Pause, der 3. Spieltag steht auf dem Plan. Von Freitag bis Sonntag wird gespielt.

Bereits am Freitagabend feierte der Wuppertaler SV seinen dritten Saisonsieg gegen Schalke 04 II, Alemannia Aachen kassierte gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach das späte 2:2.

Am Samstag standen vier weitere Partien auf dem Programm, während der FC Gütersloh im DFB-Pokal Zweitligist Holstein Kiel empfing.

SV Rödinghausen – 1. FC Düren 2:0 (1:0)

Der SV Rödinghausen konnte sich im zweiten Heimspiel zum zweiten Mal durchsetzen. Der Mann des Spiels war Thilo Töpken, der mit seinem Doppelpack (14./66.) seinen Klub auf die Siegerstraße führte. Durch einen Platzverweis in der 57. Minute schwächte Dennis Brock die Dürener zusätzlich.

FC Wegberg-Beeck - Rot Weiss Ahlen 2:1 (0:0)

Beim Aufsteiger wollten die Ahlener nach dem üblen 0:5 gegen die Reserve des 1. FC Köln eine Reaktion zeigen und den ersten Sieg der Saison einfahren. Ömer Uzun (54.) brachte die Gäste nach torlosem ersten Durchgang in Führung, die Beeck durch Doppeltorschützen Marc Kleefisch postwendend ausglich (57.) und zehn Minuten später drehte. Ahlen bleibt damit punktlos, Wegberg feiert bereits seinen zweiten Dreier.

SC Wiedenbrück – Fortuna Düsseldorf II 1:4 (0:2)

Die Düsseldorfer Reserve konnte sich in Wiedenbrück über den ersten Saisonsieg freuen. In einer eigentlich ausgeglichenen ersten Hälfte trafen Kilian Skolik (26.) und in der Nachspielzeit fast mit dem Pausenpfiff Tim Oberdorf zur 2:0-Führung.

Nach der Halbzeit kam es noch übler für den SCW, Kevin Brechmann (53.) und Soufiane El-Faouzi (56.) stellten schnell auf 0:4 und zogen den Wiedenbrückern den Zahn. Eine Viertelstunde vor Schluss sah zudem SCW-Akteur Tim Böhmer Rot. Mit einem direkten Freistoß besorgte Davud Tuma (87.) immerhin noch den Ehrentreffer.

SV Lippstadt - Rot-Weiß Oberhausen 1:4 (0:2)

Beim SV Lippstadt konnte RWO seinen ersten Saisonsieg einfahren. Für die Kleeblätter trafen Sven Kreyer, Pierre Fassnacht, Tim Stappmann und Rinor Rexha. Zum Spielbericht.