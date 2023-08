Regionalliga West: So will Gladbachs U23 vor 15.000 Fans in Aachen bestehen

Die U23 von Borussia Mönchengladbach gastiert am Freitagabend (11. August, 19.30 Uhr) bei Alemannia Aachen. Es wird eine große Kulisse erwartet.

Nach zwei Start-Niederlagen - 1:2 gegen Düren und 2:3 gegen Wuppertal - tritt die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach am Freitag (11. August, 19.30 Uhr) bei Alemannia Aachen an.

Trainer Eugen Polanski erhofft sich von seiner Mannschaft, dass sie an die gute Leistung des zurückliegenden Spiels anknüpft. "Trotz der Niederlage waren wir am vergangenen Wochenende spielerisch bei 100 Prozent. Die Mannschaft hat genau das abgeliefert, was wir von ihr sehen wollen. Leider konnten sich die Jungs für ihren Aufwand am Ende nicht belohnen. Aber wenn wir weiter so auftreten, werden wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Siege einzufahren", erklärt der ehemalige Bundesligaprofi vor dem Auftritt auf dem Tivoli.

Polanski weiß, was seine Mannschaft in Aachen erwarteten wird. Bis Freitag waren rund 12.000 Karten verkauft. Die Alemannia, die im ersten Heimspiel der Saison gegen Wuppertal sagenhafte 27.300 Zuschauer begrüßte, rechnet diesmal mit 15.000 Fans.

Polanski, der neben den beiden verletzten Jacob Italiano und Yassir Atty auch auf Torwart Maximilian Brüll verzichten muss, der in Wuppertal die Rote Karte gesehen hatte, sagt: "Wir wollen den Zuschauern ein spannendes Spiel bieten und uns von der großen Kulisse nicht einschüchtern, sondern uns vielmehr davon pushen lassen. Ich glaube jeder Spieler fiebert solchen Partien entgegen und würde am liebsten jede Woche vor tausenden von Fans spielen."

Polanski ergänzt: "Aachen ist eine brutal starke Mannschaft, die sich in diesem Sommer sehr gut verstärkt hat. Sie haben eine enorme Breite im Kader, verfügen über eine sehr hohe individuelle Qualität und können verschiedene Systeme spielen."

Aber auch die Aachener um Trainer Helge Hohl haben großen Respekt vor der U23 der Borussia. Trotzdem: Nach der Niederlage gegen Wuppertal und dem Sieg in Lippstadt will die Alemannia natürlich den ersten Heim-Dreier einfahren. "Das ist eine gute Mannschaft mit hoher Qualität. Wir dürfen uns nicht blenden lassen von den Ergebnissen der ersten beiden Spiele von Gladbach. Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir wollen die Punkte auf dem Tivoli behalten!"