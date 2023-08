Alemannia Aachen: Wende - 27-maliger Drittligaspieler bleibt doch auf dem Tivoli

Kehrtwende bei Elsamed Ramaj. Denn der bleibt nun doch bei Alemannia Aachen, nachdem es zunächst nicht danach aussah.

Lange Zeit sah es so aus, als ob sich in diesem Sommer die Wege von Elsamed Ramaj und West-Regionalligist Alemannia Aachen trennen würden. Bei den Verhandlungen über einen neuen Vertrag waren beide Parteien nicht auf einen Nenner gekommen.

Nun die Wende: Denn Ramaj wird nun doch weiterhin für Alemannia Aachen auflaufen. Ramaj war im Sommer 2022 von Kickers Offenbach nach Aachen gewechselt. In der letzten Saison hat der 27-Jährige für die Alemannia in 22 Ligaspielen sechs Treffer sowie drei Vorlagen erzielt. Zuvor ist der Offensivspieler unter anderem in der 3. Liga für Hansa Rostock und den VfB Lübeck in 27 Spielen zum Einsatz gekommen.

„Im Sommer kam es zu einigen Ungereimtheiten und Missverständnissen, sodass der Vertrag zunächst nicht verlängert wurde. Wir sind aber trotzdem immer mit Eli in Kontakt geblieben, da wir immer wussten, dass er zu uns passt. In erneuten Gesprächen mit Eli haben wir nochmal gemerkt, wie gerne er weiter hier spielen möchte. Nun freuen wir uns sehr, dass wir ihn nun weiter im schwarz-gelben Trikot spielen sehen“, erklärt Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller.

„Ich habe mich hier in Aachen immer sehr wohl gefühlt und hatte für mich persönlich auch ein gutes Jahr hier, auch wenn ich am Ende durch die Verletzung zurückgeworfen wurde. Alemannia Aachen hat mir nach einer schwierigen Zeit im Fußball viel gegeben, dafür bin ich sehr dankbar. Nun möchte ich das Vertrauen, das mir hier immer entgegengebracht wurde, durch Leistung zurückzahlen“, betont Ramaj.

Schließlich haben die Aachener hohe Ziele. Es soll in die 3. Liga gehen, auch wenn das nicht komplett planbar ist. Der Auftakt in die Saison war in Ordnung. Zunächst gab es trotz langer Führung ein dramatisches 1:2 zuhause gegen den WSV, dann gewann Aachen 3:1 in Lippstadt. Am 3. Spieltag (Freitag, 11. August) empfängt Aachen auf dem heimischen Tivoli ab 19:30 Uhr die U23 von Borussia Mönchengladbach.