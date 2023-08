Regionalliga: Borussia Mönchengladbach II legt nach – Neuzugang von Bayer 04

Nach der Auftakt-Niederlage gegen den 1. FC Düren ist Borussia Mönchengladbach II noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Der neue Mann kommt von Bayer 04 Leverkusen.

Zum Saisonstart gab es für Eugen Polanski und seine Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach eine Enttäuschung. Im heimischen Grenzlandstadion verloren die Fohlen die Auftaktpartie mit 1:2 gegen den 1. FC Düren.

Entsprechend enttäuscht gab sich der Trainer im Gespräch mit RevierSport. Der Ex-Profi sah seine Mannschaft „weit weg von den 100 Prozent, die wir möglichst in jedem Spiel auf den Platz bringen möchten“, und „in vielen Phasen total langsam“.

Kurz vor dem zweiten Spieltag - Mönchengladbach muss auswärts gegen den Wuppertaler SV ran (Samstag, 14 Uhr, live im RS-Ticker) - ist die Borussia nun noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Außenbahnspieler In-gyom Jung wechselt aus der U19 von Bayer 04 Leverkusen in die U23 der Gladbacher.

"Dribbelstark, dynamisch, viel Zug zum Tor"

Von dem Südkoreaner erhofft sich der Vorjahres-Dritte vor allem Dynamik – etwas, was im Duell mit dem 1. FC Düren häufig fehlte. „In-gyom Jung ist ein interessanter Offensivspieler, den wir schon seit langer Zeit beobachtet haben und dem wir eine sehr gute Entwicklung zutrauen. Er ist dribbelstark, dynamisch und hat viel Zug zum Tor“, erklärte Mirko Sandmöller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, in einer Pressemitteilung.

Der mittlerweile 19-Jährige wechselte im Winter 2017 nach Deutschland und spielte zunächst ein halbes Jahr für den Düsseldorfer SC 99. Im anschließenden Juli gelang ihm mit gerade einmal zwölf Jahren der Sprung ins Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf. Im Winter 2021 folgte wiederrum der Wechsel Bayer 04 Leverkusen.

Für die Werkself absolvierte Jung insgesamt 17 Spiele in der U19-Bundesliga West und sechs weitere in der Sonderspielrunde der vergangenen Saison (insgesamt drei Tore, vier Vorlagen). Nun soll der Rechtsfuß, der bislang vorrangig auf der linken offensiven Seite zum Einsatz kam, in Mönchengladbach den Sprung in den Senioren-Bereich schaffen.

Der Neuzugang selbst freut sich jedenfalls auf seine neue Herausforderung. „Als ich das erste Mal zu Gesprächen hier war, habe ich mich sofort wohlgefühlt. Auch der gesamte Borussia-Park hat mir gleich gut gefallen.“