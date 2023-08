1. FC Bocholt: "Simon Engelmann sollte für jeden Regionalliga-Stürmer ein Vorbild sein"

Der 1. FC Bocholt empfängt am Samstag (5. August, 14 Uhr) den SV Rödinghausen. Nach dem 5:1-Auftaktsieg bei Schalke II strotzen die Bocholter nur so vor Selbstvertrauen.

Vorweg: Die Partie des 1. FC Bocholt gegen den SV Rödinghausen (5. August, 14 Uhr) wird definitiv stattfinden.

"Grünes Licht der Platzkommission: Das Match am Samstag gegen den SV Rödinghausen im Stadion am Hünting kann stattfinden. Der Stadionrasen wurde heute Vormittag freigegeben. Wir erwarten knapp 1.500 Zuschauer zum ersten Heimspiel der Saison", heißt es von offizieller Seite der Bocholter.

Über diese Nachricht freut sich natürlich auch die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch. "Wir sind aktuell richtig gut drauf und selbstbewusst. Unsere Brust platzt schon fast (lacht). Im Ernst: Wir haben einen tollen Trainer und eine super Mannschaft. Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken", betont Malek Fakhro.

Der Stürmer zeigte beim 5:2-Sieg auf Schalke eine tolle Performance und erzielte zwei Treffer. "15 Treffer sind wieder das Ziel. Das war schon einmal ein guter Start", sagt Fakhro.

Der 25-Jährige weiß aber natürlich auch, dass der nächste Gegner ein echtes Kaliber ist und auch mit Regionalliga-Torjäger - 359 Spiele, 173 Tore - Simon Engelmann zum Hünting kommt. "Rödinghausen ist natürlich noch einmal ein anderer Gegner als Schalke. Sie sind jedes Jahr oben dabei und verfügen über viel Erfahrung. Wenn ich allein an Abwehrchef Daniel Flottmann denke, dann freue ich mich schon auf das Duell", mein Fakhro.

Und Engelmann? "Das ist natürlich ein super Stürmer, der für meinen Herzensklub Rot-Weiss Essen spielte. Ich sage es mal so aus Angreifer-Sicht: Simon Engelmann sollte für jeden Regionalliga-Stürmer ein Vorbild sein. Also auch für mich. Er wird auch in dieser Saison wieder locker zweistellig treffen. Ich hoffe nur, dass er nicht gegen uns mit dem Toreschießen in dieser Saison beginnt", antwortet Fakhro.

Der ehemalige ETB-Torjäger glaubt auch, dass für die Bocholter in dieser Serie mehr drin ist als "nur der Klassenerhalt". Fakhro: "Wir sind echte eine gute Mannschaft. Da spüre ich von Tag eins. Hier hat jeder Bock auf Erfolg. Trainer Hirsch ist voller Tatendrang und will sich im Fußball-Westen auch von seiner besten Seite zeigen. Das merkt man. Und die 15 Zugänge sind alle gut. Sie hatten es auch einfach sich zu integrieren, weil die Jungs, die geblieben sind, alle einwandfreie Charaktere besitzen. Wir wollen so schnell wie möglich die 40 Punkte sammeln und dann schauen wir, was noch geht."