Alemannia Aachen: Verletzung beim Auftakt - Neuzugang fällt monatelang aus

Alemannia Aachen muss lange Zeit auf einen Neuzugang verzichten. Er verletzte sich beim Regionalliga-Auftakt gegen den Wuppertaler SV.

Führung bis in die Nachspielzeit, am Ende noch 1:2 verloren: Der Auftakt in die neue Regionalliga-Saison lief denkbar unglücklich für den Top-Favoriten Alemannia Aachen.

Was die Niederlage gegen den WSV noch bitterer schmecken lässt: Mika Hanraths hat sich eine schwerere Verletzung zugezogen. Der Neuzugang musste nach einer guten Viertelstunde ausgewechselt werden, nachdem er ohne Einwirkung des Gegners umgeknickt war.

Am Montag teilten die Aachener die Diagnose mit: Hanraths zog sich einen Syndesmosebandriss zu, wie die Untersuchungen ergaben. Der 24-Jährige wird zeitnah operiert und wird anschließend mehrere Monate fehlen. "Die Alemannia-Familie wünscht eine gute Besserung und drückt die Daumen für eine schnelle Genesung, Mika!", schreibt die Alemannia in einer Mitteilung.

Der Abwehrspieler war im Sommer vom 1. FC Bocholt an den Tivoli gewechselt und brachte die Erfahrung von mehr als 100 Regionalliga-Partien für Bocholt und die zweiten Mannschaften von Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach mit.

Alemannia Aachen - das sind die Transfers des Sommers

Zugänge: Jan-Luca Rumpf, Sascha Marquet, Dustin Willms (alle Fortuna Köln), Sasa Strujic (TSV Steinbach Haiger), Nils Winter (Rot-Weiß Oberhausen), Vincent Schaub (SV Rödinghausen), Mika Hanraths (1. FC Bocholt), Bastian Müller (Wuppertaler SV), Marc Brasnic (1. FC Düren), Robin Afamefuna (RW Koblenz), Lukas Scepanik (1. FC Kaan-Marienborn), Beyhan Ametov (SV Meppen), Aaron Herzog (Hallescher FC), Anton Heinz (Rot-Weiß Oberhausen), Cas Peters (FSV Frankfurt), Radomir Novakovic (Schalke 04 II)

Abgänge: Jannik Mause (FC Ingolstadt), Marcel Damaschek (1. FC Düren), Tim Korzuschek (Wuppertaler SV), Marco Müller (TSV Steinbach), Dino Bajric (SV Rödinghausen), Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig, war ausgeliehen), Lukas Wilton (1. FC Lokomotive Leipzig), Felix Heim (Freiberg), Sebastian Schmitt (SG Barockstadt), Jannis Held (Lok Leipzig), Exauce Andzouana (Rot Weiss Ahlen), Elsamed Ramaj, David Sauerland, Dario de Vita, Alexander Heinze, Dimitry Imbongo, Pepijn Schlösser (alle Ziel unbekannt)