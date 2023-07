RWO: Innenverteidiger kommt vom 1. FC Magdeburg zurück

Rot-Weiß Oberhausen hat seinen Kader noch einmal verstärkt. Diesmal in der Innenverteidigung.

Nach Michel Niemeyer hat Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen sich weiter verstärkt. Zwei Tage nach dem 0:1 beim Regionalliga-Auftakt beim SC Wiedenbrück haben die Kleeblätter Tim Stappmann aus der 2. Bundesliga verpflichtet.

Der Innenverteidiger wechselt vom 1. FC Magdeburg zu RWO, wo er bereits von 2019 bis 2022 57 Mal gespielt hat. Zuvor wechselte er vom Oberligisten TSV Meerbusch zu RWO.

Nun das Comeback in Oberhausen, Stappmann ist inklusive der U19-Zugänge aus dem eigenen Klub bereits der elfte RWO-Transfer in diesem Sommer.

Patrick Bauder, Oberhausens Sportlicher Leiter, betont: „Wir freuen uns sehr, dass wir Tim verpflichten konnten. Er kennt das Umfeld und die Liga sehr gut. In seiner Zeit hier hat er bereits bewiesen, welche Rolle er in der Mannschaft übernehmen kann und welche Qualitäten er mitbringt.“

Stappmann, der in der Jugend des MSV Duisburg und Bayer Leverkusen ausgebildet wurde, kam in Magdeburg nicht zum Zug. In der 2. Bundesliga hatte er keinen Einsatz, dafür spielte er 25 Mal in der Zweitvertretung der Magdeburger in der Verbandsliga, für die er acht Treffer erzielen konnte.

Nach seiner Rückkehr erkläre Stappmann: "Ich bin glücklich nun zurück in Oberhausen zu sein, endlich wieder Fußball spielen und auf dem Platz stehen zu können. Aus meiner Zeit hier kenne ich noch einen Großteil der Spieler und freue mich auf die gute Stimmung in der Mannschaft und bin überzeugt davon, dass ich mich wieder schnell einleben werde. Natürlich komme ich mit Ambitionen und habe das Ziel gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans im Stadion Erfolge zu feiern."

Die erste Chance dazu bietet sich ihm am kommenden Freitag (4. August, 19:30 Uhr), wenn Rot-Weiß Oberhausen den Aufsteiger SSVg Velbert im Stadion Niederrhein begrüßt.

Die Velberter starteten mit einem Dreier in die Saison. Zuhause gab es einen 2:0-Erfolg gegen den SV Lippstadt.