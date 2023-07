Regionalliga West: Dämpfer zum Start - RWO verliert Auftakt in Wiedenbrück

Rot-Weiß Oberhausen hat den Saisonstart in der Regionalliga West verpatzt. Beim SC Wiedenbrück unterlag RWO mit 0:1.

Zum Start der neuen Regionalliga-Saison muss Rot-Weiß Oberhausen einen Rückschlag verkraften. Die Kleeblätter verloren das Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück am Samstagnachmittag mit 0:1 (0:0). (Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker)

Vor gut 1000 Zuschauern in Wiedenbrück schickte RWO-Trainer Jörn Nowak seine hochkarätigen Neuzugänge Moritz Stoppelkamp, Oguzhan Kefkir und Marius Kleinsorge von Beginn an in der offensiven Dreierreihe hinter Stürmer Sven Kreyer aufs Feld.

Und vor allem der aus Duisburg gekommene Stoppelkamp deutete seine Qualitäten in der Anfangsphase mehrfach an. Einen Treffer sahen die Besucher in der ersten Halbzeit allerdings nicht, dafür das erwartete Spiel: Oberhausen war tonangebend, während der SCW diszipliniert verteidigte und auf Chancen lauerte.

Nach Wiederanpfiff vereitelte Regionalliga-Rekordspieler Marcel Hölscher im Tor der Gastgeber die Führung für RWO durch Kleinsorge in höchster Not (55.). Kurz darauf folgte der Schock für die Gäste: An der Strafraumkante suchte Niklas Szeleschus den Abschluss - und versenkte den Ball im Winkel (62.).

1:0 für Wiedenbrück, jetzt stand RWO plötzlich unter Druck. Die Nowak-Elf reagierte und erhöhte das Risiko, fand aber kaum ein Mittel gegen die starke Defensive des Gegners. In der Schlussphase rauschte ein Volley von Stoppelkamp knapp über das Tor (85.). Doch der Ausgleich wollte auch in der fünfminütigen Nachspielzeit nicht mehr fallen.

So mussten die Oberhausener einen Dämpfer zum Saisonstart verkraften. Am zweiten Spieltag empfangen sie die SSVg Velbert (Freitag, 19.30 Uhr). Wiedenbrück gastiert zeitgleich beim FC Gütersloh.

SC Wiedenbrück - Rot-Weiß Oberhausen 1:0

Wiedenbrück: Hölscher - Brosowski, Amedick, Böhmer, Domroese - Liehr, Özer (79. Di Pierro) - Szeleschus, Kaptan (83. Ali), Aboagye (74. Karahan) - Aydinel (65. Tuma)

Oberhausen: Benz - Montag, Ezekem (46. Burghard), Klaß, Fassnacht (81. Rexha) - Yalcin (46. Ngyombo), März (69. Holthaus) - Kleinsorge (63. Ruzgis), Stoppelkamp, Kefkir - Kreyer

Tore: 1:0 Szeleschus (62.)

Zuschauer: 1001