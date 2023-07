Regionalliga West: Rot Weiss Ahlen holt Offensivmann - war zuletzt bei Alemannia Aachen

Rot Weiss Ahlen hat seine Offensive abermals verstärkt. Ein vielseitiger Angreifer kommt vom Regionalliga-Konkurrenten Alemannia Aachen.

Zwei Tage vor dem Saisonstart beim SV Rödinghausen hat Rot Weiss Ahlen seine Offensive abermals verstärkt. Exaucé Andzouana wechselt an die Werse.

Der 30-Jährige verbrachte die vergangene Saison bei Alemannia Aachen und war in den letzten Wochen vereinslos. "Mit seinem Wechsel von Alemannia Aachen zu Rot Weiss Ahlen bringt Andzouana eine Fülle an Erfahrung mit, die sicherlich eine Bereicherung für die Mannschaft darstellen wird. Als Angreifer wird er das Offensivspiel beleben", schreiben die Ahlener in einer Mitteilung.

Der gebürtige Kongolese ist flexibel auf allen Positionen im Angriff einsetzbar. Er trug bereits in der U19 das Trikot von RWA. Anschließend spielte er für Vereine wie FC Gütersloh, Westfalia Rhynern, SV Lippstadt, SC Verl, Sportfreunde Lotte und zuletzt in Aachen.

126 Einsätze in der Regionalliga West (20 Tore, 14 Vorlagen) sowie 45 Partien in der Oberliga Westfalen (drei Tore, sieben Vorlagen) stehen in der Vita von Andzouana.

Rot Weiss Ahlen: Transfers im Überblick

Zugänge: Exaucé Andzouana (Alemannia Aachen), Luka Tankulic (SV Meppen), Alexander Cvetkovic (Eintracht Trier), Yasin Altun (SV Lippstadt), Oktay Dal (Wuppertaler SV), Derrick Kyere, Kosuka Tsuda (beide 1. FC Kaan-Marienborn). Serhart Koruk, Kevin Coleman (beide BSV Rehden), Maurice Buckesfeld (Rot-Weiß Koblenz), Clinton Asare (VfB Homberg), Luis Ackermann (Victoria Clarholz), Levent Öztürk (Preußen Münster U19), Erik Lanfer (FC Schalke 04 U19), Emmanuel De Lemos, Lukas Krekeler (beide eigene U19), Ömer Uzun (vereinslos)

Abgänge: André Dej (TuS Bövinghausen), Jan Holldack (1. FC Bocholt), Hüseyin Bulut (Wuppertaler SV), Gianluca Marzullo (Sportfreunde Lotte), Patrik Twardzik (FC Gütersloh), Christian Skoda (FSV Schöningen), Mike Pihl (Lüner SV), Pascal Itter (FC Kray), Davud Tuma (SC Wiedenbrück), Mordecai Zuhs (SV Rödinghausen), Elvin Kovac (1. CfR Pforzheim), Elmar Skrijelj (Westfalia Rhynern), Felix Schlüsselburg, Lloy-Addo Kuffour (beide FSV Zwickau), Kevin Kahlert (TuS Uentrop), Francis Ubabuike, Till Brinkmann (alle Ziel unbekannt), Dominik Klann (1. FC Bocholt)