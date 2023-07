Preußen Münster: Last-Minute-Sieg gegen den Verfolger der Vorsaison

Preußen Münster hat das Testspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach gewonnen. Es gab einen späten 2:1-Sieg.

Preußen Münster hat den nächsten Sieg in der Vorbereitung auf die kommende Saison eingefahren. Zwei Wochen vor dem Drittliga-Auftakt gegen die U23 von Borussia Dortmund setzte sich die Adlerträger gegen die zweite Mannschaft eines anderen Bundesligisten durch. Sie besiegten Borussia Mönchengladbachs U23 dank eines späten Treffers mit 2:1.

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine gute Mannschaft aus Gladbach", bilanzierte Trainer Sascha Hildmann nach Abpfiff gegenüber Vereinsmedien. 2:1 lautete bereits das Resultat im Duell beider Teams in der vergangenen Rückrunde. Die Gladbacher waren über weite Strecken der Regionalliga-Saison der erste Verfolger des SCP.

Die 1000 Zuschauer im Stadion im benachbarten Telgte sahen, wie Joel Grodowski die Münsteraner in Führung brachte (22.) und es beim Stand von 1:0 in die Halbzeit ging. Im zweiten Durchgang glich Shio Fukuda für die Borussia aus (62.). Als das Remis bereits in der Luft lag, kam Preußens Abwehrmann Niko Koulis und köpfte einen Eckball zum Sieg ins Tor (89.).

"Es war ein typisches Spiel nach einem Trainingslager - eine Mischung aus hoher Motivation und ein bisschen Müdigkeit", sagte Hildmann, der sich zuletzt mit seiner Mannschaft in Kamen-Kaiserau auf die Drittliga-Saison vorbereitet hatte. "Wir haben noch Luft nach oben, was das Spiel mit und gegen den Ball betrifft."

Am kommenden Freitag kann Münster unter Wettkampfbedingungen weiter daran arbeiten. Dann testet der Aufsteiger gegen Kickers Offenbach (18.30 Uhr).

Münster: Schulze Niehues – Scherder (Koulis, 63.), Kok, Hahn – Schad (Oubeyapwa, 63.), Bazzoli (Ghindovean, 63.), Preißinger (Benjamins, 77.), Lorenz (Deters, 63.) – Kyerewaa (Bouchama, 46.) – Wegkamp (Batmaz, 46.), Grodwoski (Wooten (63.)

Tore: 1:0 Grodowski (22.) 1:1 Fukada (63.), 2:1 Koulis (89.)