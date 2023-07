Alemannia Aachen: Verletzung im Test - Torjäger verpasst Saisonauftakt gegen WSV

Gegen den SC Verl gab es für Alemannia Aachen nicht nur eine 1:4-Niederlage. Auch einen Stürmer hat Helge Hohl kurz vor dem Saisonauftakt gegen den Wuppertaler SV vorerst verloren.

Das Testspiel gegen den SC Verl verlief für Alemannia Aachen alles andere als erfolgreich. Neben der 1:4-Niederlage verletzte sich auch noch Torjäger Cas Peters, weshalb die Mannschaft von Helge Hohl in den letzten rund 25 Minuten in Unterzahl agierte.

Nun, einen Tag darauf, herrscht Gewissheit beim Stürmer. Wie der Verein mitteilte hat sich Peters einen "Muskelfaserriss Grad 1" zugezogen. Das bedeutet, dass er das Spitzenspiel zum Auftakt in die Regionalliga West am kommenden Freitag (19.30 Uhr) definitiv verpassen wird.

Der 30-Jährige kam als umworbener Spieler und Torschützenkönig der Regionalliga Südwest vom FSV Frankfurt an den Tivoli. Beim 4:0 im Test gegen den Lommel SK konnte der Niederländer sein erstes Tor erzielen.

Brasnic überzeugte in den Testspielen

Durch die Verletzung wird Hohl die Entscheidung nach seinem Mittelstürmer zum Saisonauftakt abgenommen. Aller Voraussicht nach dürfte Marc Brasnic, Neuzugang vom 1. FC Düren, die Rolle einnehmen. Der 26-Jährige zeigte sich in der Vorbereitung bislang in guter Verfassung. In sechs der neun Testspiele stand der Angreifer auf dem Rasen, siebenmal war er dabei erfolgreich.

Wie die Aachener Zeitung zuletzt berichtete, hatte Brasnic aufgrund dieser Leistungen wohl ohnehin die Nase im Duell mit Peters vorne. Daher lief er nicht im Spiel gegen den SC Verl auf, sondern ist für die Generalprobe beim Bonner SC am Abend (19.30 Uhr) eingeplant.

Auch Rumpf fällt aus

Peters ist allerdings nicht der einzige Spieler, der zum 1. Spieltag nicht fit sein wird. Auch Jan-Luca Rumpf hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und wird nicht auflaufen können. Der 24-jährige Innenverteidiger, der von Fortuna Köln kam, habe bereits im Testspiel gegen Roda JC Kerkrade (2:2) mit Problemen zu kämpfen gehabt. Ein MRT am Dienstagnachmittag zeigte dann die Verletzung am Oberschenkel auf.